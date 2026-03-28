Dawodu schießt Breinig in Fliesteden zum nächsten Sieg

Mann des Tages: Sulayman Dawodu schießt den SV Breinig in Fliesteden mit einem Doppelpack zum Sieg. – Foto: Nick Förster

Der SV Breinig setzt seinen Lauf in der Fußball-Landesliga fort und gewinnt mit 2:0 in Fliesteden. Torjäger Sulayman Dawodu wird eingewechselt und entscheidet das Spiel.

Der SV Breinig redet im Aufstiegskampf der Fußball-Landesliga weiter ein gewichtiges Wörtchen mit. In Fliesteden gewann das Team von Trainer Dirk Ruhrig am Samstag das vierte Spiel in Serie und festigte damit Tabellenplatz zwei.

Reichlich Chancen vor der Pause

Im Gastspiel beim Team von Helge Hohl, ehemaliger Trainer und Sportdirektor von Alemannia Aachen, konnte Ruhrig einige Rückkehrer begrüßen. Im Vergleich zum 5:0-Erfolg in Verlautenheide kehrten Sulayman Dawodu und Shady Emara in den Kader zurück. Jan Gruhn und der zuletzt gesperrte Luca Gehlen rotierten in die Startelf. Auf der anderen Seite bot Hohl mit dem Ex-Alemannen Aaron Herzog und Vincent Geimer, ehemals beim 1. FC Düren aktiv, Akteure mit Regionalliga-Erfahrung auf.

Beide Teams lieferten sich im ersten Durchgang eine ausgeglichene Partie. Die Zuschauer bekamen hochkarätige Torszenen auf beiden Seiten zu sehen. „Wir sind besser reingekommen und hatten einige hundertprozentige Chancen, danach war Fliesteden besser drin und hatte ebenfalls gute Gelegenheiten. Es hätte zur Pause auch 2:2 oder 3:3 stehen können“, resümierte Ruhrig nach dem schwungvollen, aber torlosen ersten Durchgang.

Mit seinem Gefühl, das Duell werde erst im letzten Drittel entschieden, sollte Ruhrig Recht behalten. Und den Toptorjäger der Liga für die Schlussphase von der Bank bringen zu können, sollte der entscheidende Vorteil sein. In der 54. Minute brachte Ruhrig Sulayman Dawodu gemeinsam mit Jalil Tahir ins Spiel, ein Doppeltausch, der sich auszahlen sollte. Zehn Minuten später Ecke wurde eine Breiniger Ecke in Richtung Tor verlängert, und Dawodu stand da, wo ein Goalgetter eben stehen muss. Breinig führte. „Die Wechsel haben gegriffen heute“, kommentierte Ruhrig nüchtern.

Fliesteden schaffte es nicht mehr, den Tabellenzweiten unter Druck zu setzen. In der 84. Minute machten die Gäste den Deckel drauf. Niklas Mohr setzte sich auf der Außenbahn durch, Dawodu verwandelte die Hereingabe zu seinem 18. Saisontreffer. Vier Siege in Serie, viermal ohne Gegentor, die Breiniger traten zufrieden die Rückreise an. „Wir bleiben weiter dran“, versprach Ruhrig.

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