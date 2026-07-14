Davud Vehab verlängert von Presseteam TSV Weilimdorf · Heute, 17:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sören Herl for TSV Weilim

Davud Vehab verlängert in Weilimdorf! Der 27-jährige kam im Januar 2025 zum TSV Weilimdorf, mit dem er sogleich die Meisterschaft feierte. Der deutsche Nationalspieler, der in der vergangenen Saison 16 Tore zum Erfolg des Teams beisteuerte, wird in den kommenden Jahren das Trikot des Rekordmeisters tragen. Der Verein und Vehab einigten sich auf eine mehrjährige Zusammenarbeit.

„Ich freue mich, weiterhin ein Teil des TSV Weilimdorf zu sein. Der Verein, das Team und all die Menschen außen herum sind mir in der Vergangenheit echt ans Herz gewachsen. Dass wir jetzt gemeinsam ein neues Kapitel schreiben, freut mich sehr. Wir sind bereit – oder?“, sagt Davud Vehab.