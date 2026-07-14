Davud Vehab verlängert in Weilimdorf!
Der 27-jährige kam im Januar 2025 zum TSV Weilimdorf, mit dem er sogleich die Meisterschaft feierte. Der deutsche Nationalspieler, der in der vergangenen Saison 16 Tore zum Erfolg des Teams beisteuerte, wird in den kommenden Jahren das Trikot des Rekordmeisters tragen. Der Verein und Vehab einigten sich auf eine mehrjährige Zusammenarbeit.
„Ich freue mich, weiterhin ein Teil des TSV Weilimdorf zu sein. Der Verein, das Team und all die Menschen außen herum sind mir in der Vergangenheit echt ans Herz gewachsen. Dass wir jetzt gemeinsam ein neues Kapitel schreiben, freut mich sehr. Wir sind bereit – oder?“, sagt Davud Vehab.
„Ich glaube ich habe noch nie so schnell vergessen, dass ein Spieler als Neuzugang zu uns kam, als bei Davud im Frühjahr 2025. Es war phänomenal zu sehen, wie schnell er zu einem festen Bestandteil der Mannschaft wurde. Zwei Meisterschaften haben wir mit ihm bereits geholt und ich freue mich, dass wir gemeinsam den Weg über die kommende Saison hinaus beschreiten werden“, so Daniel Nötzold vom TSV Weilimdorf.