Davor Matekalo wird neuer Cheftrainer beim SV Beuel 06

Zuletzt war Matekalo bis zum Sommer 2025 zwei Jahre lang als Co-Trainer der U19 beim FC Hennef 05 tätig. Dort coachte er die Mannschaft zunächst in der Mittelrheinliga und anschließend in der U19-DFB-Nachwuchsliga. Zuvor sammelte er bereits Erfahrung als Trainer des ASV St. Augustin in der A-Junioren-Bezirksliga (Saison 2018/19).



Als aktiver Spieler spielte Matekalo in der Region auf Verbandsebene und stand von der Mittelrheinliga bis zur Bezirksliga unter anderem beim TuS Oberpleis, SV Lohmar, Oberkasseler FV und VfR Hangelar auf dem Platz.



Wolfgang Obert (38), Abteilungsleiter Fussball Senioren, betont: „Die Gespräche mit Davor waren von Anfang an sehr intensiv und ausführlich. Uns war wichtig, einen Trainer zu finden, der unser Anforderungsprofil nicht nur fachlich, sondern auch menschlich erfüllt. Davor bringt genau die Qualitäten mit, die wir für den fortlaufenden Neuaufbau benötigen. Seine umfassende Erfahrung in der Nachwuchsentwicklung auf höchstem Niveau und sein Charakter passen hervorragend zur Mannschaft. Wir sind sehr froh, dass sich Davor für den SV Beuel 06 entschieden hat und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Wir sind überzeugt davon, mit Davor genau den richtigen Trainer für unsere Mannschaft gefunden zu haben.“

Davor Matekalo äußert sich zu seiner neuen Aufgabe wie folgt: „Die Gespräche mit der sportlichen Leitung waren von gegenseitigem Vertrauen und Offenheit geprägt. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und bin hochmotiviert, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Wir werden uns intensiv auf die Rückrunde vorbereiten, um unsere Ziele zu erreichen.“



Die Vorbereitung auf die Rückrunde startet die erste Mannschaft am 06.01.2026. Das erste Meisterschaftsspiel im neuen Jahr findet am 08.02.2026 auswärts beim 1. JFC Brüser Berg statt. Über die Nachfolge auf der Co-Trainer-Position wird der Verein zu gegebener Zeit informieren.