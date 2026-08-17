"Davon müssen wir uns lösen“: Niederwenigern vor neuem Weg

Niederwenigern spielte trotz Zwei-Tore-Vorsprung noch 3:3. – Foto: Andreas Bornewasser

Neben dem Trainerwechsel von Marcel Kraushaar zu Carsten Neuhaus fiel auch der personelle Umbruch bei den Sportfreunden Niederwenigern im vergangenen Sommer etwas größer aus als gewohnt. Entsprechend war mit einer gewissen Eingewöhnungszeit zu rechnen. Im ersten Ligaspiel gegen den SSV Bergisch Born war davon zunächst allerdings wenig zu sehen. Die Hattinger erwischten einen hervorragenden Start.

Moreno Mandel brachte die Hausherren in der 27. Minute in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Bohdan Unhurian auf 2:0 (45.). Zwar verkürzte Aleksandar Stanojevic kurz nach dem Seitenwechsel (51.), doch Niederwenigern stellte durch Mandels zweiten Treffer umgehend den alten Abstand wieder her (56.). Danach verlor die Mannschaft allerdings zunehmend den Zugriff auf die Partie. "Am Ende ist uns ein wenig die Luft ausgegangen“, gestand Neuhaus gegenüber der WAZ. "Wir haben viel ins Spiel investiert, das hat natürlich Kraft gekostet.“

Ahmet Gülmez brachte Bergisch Born erneut heran (61.), ehe Stanojevic mit seinem zweiten Treffer schließlich noch den 3:3-Endstand besorgte (86.). Trotz des späten Punktverlusts fiel das Fazit von Neuhaus positiv aus: "Wir haben 60 Minuten lang ein sehr gutes Spiel gezeigt.“

Neuhaus über Erfolgsverwöhntheit: "Davon müssen wir uns lösen"

Gerade mit Blick auf die schwierige Hinrunde der Vorsaison werden die Hattinger jedes Erfolgserlebnis auf dem Weg dankend mitnehmen. Nach dem damaligen Oberliga-Abstieg setzte es zunächst nämlich eine handfeste Ergebniskrise. Mit Abschluss der ersten Saisonhälfte stand Niederwenigern nur zwei Pünktchen über dem Strich. Über Jahre immer auf Kontinuität bedacht, ist der Kader im Sommer nun einen etwas größeren Wandel als gewohnt durchlaufen. Allein in der Startelf standen gegen Bergisch Born vier Zugänge.

Für Neuhaus ist die Aufgabe entsprechend auch eine Frage der Entwicklung. "Wir haben viel Erfahrung verloren, der Kader wurde deutlich verjüngt“, erklärt der Trainer. "Zudem war der Verein in den letzten Jahren mit mehreren Spielzeiten in der Oberliga durchaus erfolgsverwöhnt. Davon müssen wir uns gerade ein wenig lösen.“

In der ohnehin ungewohnten Zusammensetzung der Landesliga-Gruppe 2 könnte Niederwenigern damit zu einer zusätzlichen Wundertüte werden. Die Auftaktpartie gegen Bergisch Born hat allerdings bereits gezeigt, dass mit den Hattingern zu rechnen ist.

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