Davino Knappe bleibt beim Bahlinger SC, Benedikt Grawe geht

Der Regionalligist und frisch gebackene Südbadische Pokalsieger Bahlinger SC intensiviert die Planungen für die Spielzeit 2025/26: So wurde der Vertrag mit Mittelfeldakteur Davino Knappe verlängert.

Der 22-jährige gebürtige Ortenauer mit Drittliga-Erfahrung war in der Winterpause der vergangenen Saison vom SC Freiburg II zum BSC gestoßen. Für diesen absolvierte er bislang 17 Partien (1 Tor) und setzte sich als Stammspieler durch.

"Davino war in der Rückrunde ein wichtiger Bestandteil unseres Teams - nicht nur sportlich, sondern auch als Typ", sagte der Sportliche Leiter des Bahlinger SC, Walter Adam. "Umso mehr freue ich mich, dass er auch in der kommenden Saison Teil unserer Mannschaft bleibt", so Adam weiter über den ehemaligen Juniorennationalspieler Knappe.