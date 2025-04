David Winke verlängert beim FC Gütersloh: Nächster Stammspieler bleibt

Der FC Gütersloh hält einen weiteren Leistungsträger. Nach Patrik Twardzik hat der FCG auch den Vertrag mit David Winke verlängert. „Wir sind sehr froh darüber. David ist maßgeblich daran beteiligt, dass wir im Moment so gut da stehen. Er ist ein Defensivallrounder, der in dieser Saison mit großer Überzeugung gezeigt hat, dass er sowohl als Innenverteidiger als auch auf der Außenverteidigerposition ein Top-Regionalligaspieler ist“, freut sich Sportchef Rob Reekers über die Vertragsverlängerung mit dem 25-Jährigen.

David Winke kam im Sommer vorigen Jahres vom 1. FC Düren nach Gütersloh. In der aktuellen Saison kam er in allen 30 Regionalliga-Spielen zum Einsatz und stand davon 29-mal im Kader. „David hat uns in dieser Saison mit seinen Qualitäten in der Defensive sehr viel Stabilität gegeben. Dazu kommt sein sicheres Passspiel im Spielaufbau. Er ist ein bodenständiger Mensch, der sich schnell bei uns integriert hat und super zu uns passt“, lobt Rob Reekers den vielseitigen Defensivspieler.