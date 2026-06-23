David Weis wechselt zur DJK Schlatt von Thorsten Geissler · Heute, 17:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: DJK Schlatt

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Spielervorstellung – David Weis | Saison 2026/27 Mit David Weis dürfen wir zur Saison 2026/27 einen jungen und ehrgeizigen Spieler bei der DJK Schlatt 1962 e.V. begrüßen. Der rechte Außenverteidiger wechselt von der SpVgg. Ehrenkirchen zu uns nach Schlatt.

Seine fußballerische Laufbahn im Aktivenbereich führte ihn zuvor über die Stationen Alemannia Freiburg-Zähringen und den SC Eichstetten zur SpVgg. Ehrenkirchen, wo er zuletzt aktiv war. Seine fußballerische Ausbildung verbrachte David in den Jugendmannschaften der SG Rieselfeld sowie bei Post Jahn Freiburg und Alemannia Freiburg-Zähringen, wo er die Grundlagen für seine weitere Entwicklung im Herrenbereich legte. Die Gespräche mit David waren von Beginn an sehr vertrauensvoll und geprägt von einem offenen sowie ehrlichen Austausch über die gegenseitigen Erwartungen. Schnell wurde deutlich, dass beide Seiten ähnliche Vorstellungen hinsichtlich sportlicher Entwicklung, Einsatzbereitschaft und Teamgeist teilen.