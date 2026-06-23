David Weis wechselt zur DJK Schlatt

Spielervorstellung – David Weis | Saison 2026/27
Mit David Weis dürfen wir zur Saison 2026/27 einen jungen und ehrgeizigen Spieler bei der DJK Schlatt 1962 e.V. begrüßen. Der rechte Außenverteidiger wechselt von der SpVgg. Ehrenkirchen zu uns nach Schlatt.
Seine fußballerische Laufbahn im Aktivenbereich führte ihn zuvor über die Stationen Alemannia Freiburg-Zähringen und den SC Eichstetten zur SpVgg. Ehrenkirchen, wo er zuletzt aktiv war. Seine fußballerische Ausbildung verbrachte David in den Jugendmannschaften der SG Rieselfeld sowie bei Post Jahn Freiburg und Alemannia Freiburg-Zähringen, wo er die Grundlagen für seine weitere Entwicklung im Herrenbereich legte.
Die Gespräche mit David waren von Beginn an sehr vertrauensvoll und geprägt von einem offenen sowie ehrlichen Austausch über die gegenseitigen Erwartungen. Schnell wurde deutlich, dass beide Seiten ähnliche Vorstellungen hinsichtlich sportlicher Entwicklung, Einsatzbereitschaft und Teamgeist teilen.
David hat während des gesamten Austauschs einen äußerst positiven Eindruck hinterlassen. Seine Motivation, sein Ehrgeiz und seine bodenständige Art haben uns überzeugt und gezeigt, dass er hervorragend zur DJK Schlatt passt.
Das gesamte Trainerteam freut sich sehr über seine Zusage und ist überzeugt, dass David uns mit seinen Qualitäten sportlich weiterhelfen kann. Gleichzeitig sehen wir bei ihm großes Entwicklungspotenzial und sind davon überzeugt, dass er sich bei uns als Spieler weiterentwickeln und den nächsten Schritt in seiner fußballerischen Laufbahn gehen kann.
Wir freuen uns, David in der DJK-Familie willkommen zu heißen und wünschen ihm für die Saison 2026/27 viel Erfolg, eine verletzungsfreie Zeit und viele positive Momente in unseren Farben.