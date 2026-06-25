David Vogl über sein Drama-Ereignis: »Absolut surreal«

David Vogl (zweiter von links) kämpfte am vergangenen Donnerstag kurzzeitig um sein Leben – Foto: Charly Becherer

Sogar in der BILD-Zeitung wurde über die schrecklichen Vorkommnisse, die sich am vergangenen Donnerstag im Testspiel zwischen dem FC Dingolfing und dem SV Erlbach ereigneten, berichtet. SVE-Kicker David Vogl erlitt kurz nach der Halbzeitpause einen Herzstillstand und nur durch das schnelle Eingreifen zweier Ersthelfer konnte der 29-Jährige überleben . Wir hatten die Gelegenheit, uns mit dem Arnstorfer zu unterhalten.

David, die wichtigste Frage vorneweg: Wie geht es dir? Mir geht es den Umständen entsprechend gut und ich hoffe, dass ich das Krankenhaus bald verlassen darf.

Kannst du dich an die Momente vor, während und nach deinem Zusammenbruch erinnern? Ich habe gemerkt, dass ich umfalle und dachte noch, ich kann dann sofort wieder aufstehen. Der Schiedsrichter hat Gott sei Dank sofort gesehen, dass es ernster ist und hat die Leute reingerufen - das hab ich noch mitbekommen. Dann war ich eigentlich nur noch bei mir, habe gemerkt, dass ich keine Luft mehr bekomme und sich mein Körper nicht mehr beruhigt - dann bin ich weggewesen, habe im Traum meine Oma gesehen. Irgendwann hab ich dann wieder Licht wahrgenommen, die Stimmen von meinen "Schutzengeln" Elisabeth Dobmaier und Ralf Peiß gehört und losgeschrien. Die nächsten Momente bin ich dann ziemlich gelähmt dagelegen und erst im Rettungswagen ist es mir besser gegangen.

Wenn SVE-Manager Ralf Peiß und die medizinisch ausgebildete Passantin Elisabeth Dobmaier nicht so schnell und kompetent gehandelt hätten, wärst du vermutlich nicht mehr am Leben. Ein surreales Gefühl, oder?

Absolut surreal! Ich habe im Krankenwagen schon eine extreme Dankbarkeit gegenüber meinen beiden Ersthelfern gespürt. Mit ein paar Tagen Abstand wird das alles reeller und ich bin einfach froh und dankbar, dass sie mir das Leben gerettet haben.





Viele fragen sich natürlich, wie es zu dem Herzstillstand kommen konnte. Gibt es diesbezüglich schon eine medizinische Erklärung?

Leider nicht, es gibt allerdings ein paar Auffälligkeiten am Herz. Ich hoffe, dass weitere Untersuchungen in den kommenden Tagen Klarheit bringen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch bei den ganzen Leuten - sei es in der Notaufnahme, beim Rettungsdienst oder im Krankenhaus sowie die an mich gedacht haben, mir geschrieben haben oder sogar persönlich vorbeigekommen sind - ein herzliches Danke sagen!

Absolute Priorität hat deine vollständige Genesung, dennoch zum Abschluss noch eine Frage zum Fußball. Hast du persönlich die Hoffnung, dass du nochmal auf dem Platz zurückkehren wirst?

Es hört sich jetzt vielleicht ein wenig abgedroschen an - aber darüber mach ich mir aktuell keine Gedanken. Ich hoffe, dass die Ursache für den Zusammenbruch gefunden und das Problem behandelt werden kann. Irgendwann möchte ich natürlich gerne wieder Sport machen und auch gegen den Ball treten. Derzeit ist das aber sehr weit weg und wenn es nicht mehr klappen sollte, gibt es auch andere Rollen im Fußball, die ich gegebenenfalls bekleiden kann.