David Villinger goldenes Tor bringt SGM T/A drei Punkte

Zu einem knappen Erfolg kam die „Zweite“ im Vorspiel. Im ersten Abschnitt war es eine zähe Angelegenheit, bei dem beide Mannschaften nur zu wenigen Tormöglichkeiten kamen. Kurz vor der Pause legte Spielertrainer Dominik Schäfer von der Grundlinie auf David Villinger, der wenig Mühe hatte, den Ball im Tor unterzubringen. Auch im zweiten Abschnitt gab es nur wenig Torraumszenen, die besseren Chancen hatte dabei die Gäste-SGM, doch Jonas Villinger und Carlos Juros vergaben die Chance zum 0:2. Die heimische SGM versuchte in den Schlussminuten noch mit der Brechstange zum Ausgleich zu kommen, doch die Schäfer-Schützlinge brachten den knappen Vorsprung sicher über die Zeit.