David Vandenbroeck neuer Trainer in Käerjeng

UN Käerjeng 97

BGL-Ligue-Aufsteiger UN Käerjeng 97 hat einen Nachfolger für den scheidenden Trainer Manuel Correia gefunden. Am Samstag stellte man David Vandenbroeck als neuen Cheftrainer am „Dribbel“ vor. Vandenbroeck stand bis Ende September 2024 in Wiltz in der Verantwortung.