David Udogu – ein Gesicht des Umbruchs bei den Stuttgarter Kickers

Wenn David Udogu vom Regionalligisten Stuttgarter Kickers am Spieltag den Rasen betritt, ist auf eines Verlass: Er steht in der Startelf. Vierzehn Spiele, vierzehnmal von Beginn an – nur einmal wurde der Rechtsverteidiger in dieser Saison ausgewechselt. Für den 22-Jährigen ist das kein Zufall. „Harte Arbeit im Training bringt Konstanz. Ich bekomme aber auch das Vertrauen vom Trainerteam und der Mannschaft – das gibt mir Selbstvertrauen“, sagt er.
David Udogu steht sinnbildlich für den Weg, den die Stuttgarter Kickers seit dem Sommer eingeschlagen haben. Zwölf Spieler haben den Verein verlassen, neun neue sind dazugekommen – die Mannschaft wurde deutlich verjüngt. Nach den U23-Teams aus Mainz und Freiburg haben die Blauen sogar schon mehrfach die jüngste Mannschaft der Liga auf den Platz geschickt. Ein solcher Umbruch braucht Zeit – und doch zeigen sich bereits klare Konturen.
Viele der Neuen haben sich schnell eingefügt. Gegen Schott Mainz standen sechs Neuzugänge in der Startelf, zuvor gegen Balingen fünf, gegen Bahlingen vier und in Frankfurt wieder fünf.
Namen wie Marlon Faß, Samuel Unsold, Melkamu Frauendorf, Maxi Zaiser, Jacob Danquah, Vincent Schwab oder Nico Fundel – sie alle haben bereits wichtige Minuten gesammelt und prägen das neue Gesicht der Kickers.
„Man merkt, dass wir immer besser zusammenwachsen“, sagt David. „Jeder zieht mit, alle haben Spaß – das macht uns stark.“ Für ihn persönlich war der Wechsel vom FV Illertissen nach Stuttgart ein Schritt nach vorn. „Ich wurde super aufgenommen. Das Umfeld ist top, ich fühle mich total wohl hier. Die Qualität der Regionalliga Südwest ist nochmal höher als in Bayern – hier kann ich mich gut entwickeln.“
Ausgebildet beim FC Ingolstadt, sammelte er in Illertissen weitere wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich. „Dort habe ich gelernt, mit Druck umzugehen und geduldiger zu werden. Das hat mich weitergebracht – sportlich und menschlich.“
In der Defensive ist der Konkurrenzkampf groß, gemeinsam mit Neuzugängen wie Jacob Danquah und Vincent Schwab, die in der Innenverteidigung regelmäßig rotieren, steht David Udogu für Stabilität in einer neu formierten Mannschaft.
Für ihn ist klar: „Die vielen jungen, neuen Gesichter haben sich eingefügt, übernehmen Verantwortung und prägen Woche für Woche immer besser das Spiel. Wir sind aber auch froh, dass wir mit erfahrenen Kickers-Spielern wie David Braig, Lukas Kiefer oder Nico Blank noch genügend Jungs hier haben, die uns wertvolle Tipps geben und gemeinsam mit uns auf dem Platz stehen.“
Und mittendrin: David Udogu, der Dauerbrenner auf der rechten Defensivseite.