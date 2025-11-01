David Udogu – ein Gesicht des Umbruchs bei den Stuttgarter Kickers

David Udogu steht sinnbildlich für den Weg, den die Stuttgarter Kickers seit dem Sommer eingeschlagen haben. Zwölf Spieler haben den Verein verlassen, neun neue sind dazugekommen – die Mannschaft wurde deutlich verjüngt. Nach den U23-Teams aus Mainz und Freiburg haben die Blauen sogar schon mehrfach die jüngste Mannschaft der Liga auf den Platz geschickt. Ein solcher Umbruch braucht Zeit – und doch zeigen sich bereits klare Konturen.

Viele der Neuen haben sich schnell eingefügt. Gegen Schott Mainz standen sechs Neuzugänge in der Startelf, zuvor gegen Balingen fünf, gegen Bahlingen vier und in Frankfurt wieder fünf.

Namen wie Marlon Faß, Samuel Unsold, Melkamu Frauendorf, Maxi Zaiser, Jacob Danquah, Vincent Schwab oder Nico Fundel – sie alle haben bereits wichtige Minuten gesammelt und prägen das neue Gesicht der Kickers.

„Man merkt, dass wir immer besser zusammenwachsen“, sagt David. „Jeder zieht mit, alle haben Spaß – das macht uns stark.“ Für ihn persönlich war der Wechsel vom FV Illertissen nach Stuttgart ein Schritt nach vorn. „Ich wurde super aufgenommen. Das Umfeld ist top, ich fühle mich total wohl hier. Die Qualität der Regionalliga Südwest ist nochmal höher als in Bayern – hier kann ich mich gut entwickeln.“