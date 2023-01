David Tritschler absolvierte ein Probetraining beim FC Augsburg II David Tritschler hat den Profifußball weiter fest im Blick.

Blau und weiß waren in der vergangenen Saison die Trikotfarben von David Tritschler beim FC Neustadt. Beim Landesligisten hatte der großgewachsene Angreifer, der in der Jugend für den SC Freiburg spielte, seine Fußballerlaufbahn nach Rückschlägen wieder in Schwung gebracht. Seit dieser Spielzeit trägt der 19-Jährige zumindest auf dem Fußballplatz rot und weiß. Für den Traditionsverein Freiburger FC erzielte er in 19 Oberligaspielen stolze acht Treffer. Eine starke Bilanz, mit der sich Tritschler für größere Aufgaben empfehlen will.

Über seinen Berater kam in der Winterpause ein mehrtägiges Probetraining bei der Reserve des Bundesligisten FC Augsburg zu Stande. Dort absolvierte der Torjäger, der beim SV Hinterzarten mit dem Kicken begonnen hat, in der U23 mit. Im Testspiel des Regionalligisten gegen die U23 des FC Schalke 04(1:1) legte Tritschler den Augsburger Treffer auf. „Wie es weitergeht, ist offen. Aktuell ist kein weiteres Probetraining geplant. Ich konzentriere mich voll auf die Rückrunde mit dem Freiburger FC“, so Tritschler.