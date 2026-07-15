David Tomić wechselt zu Heracles Almelo

– Foto: Stuttgarter Kickers

David Tomić war am 1. Juli 2024 zu den Stuttgarter Kickers gekommen und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im blau-weißen Mittelfeld. In insgesamt 73 Pflichtspielen erzielte der offensive Mittelfeldspieler 25 Tore und bereitete weitere 20 Treffer vor. Vor allem in der vergangenen Saison prägte er als Spielmacher das Offensivspiel der Kickers entscheidend. Unvergessen bleibt unter anderem sein spektakulärer Treffer im Verbandspokal gegen den SGV Freiberg, der für die Wahl zum „Tor des Monats” nominiert wurde.

Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers, sagt: „David hat sich bei uns sportlich und persönlich hervorragend entwickelt und war in den vergangenen beiden Jahren ein absoluter Leistungsträger. Natürlich hätten wir ihn sehr gerne weiterhin bei uns gesehen und wir haben alles versucht, ihn von einem Verbleib zu überzeugen. Er hat jedoch den klaren Wunsch geäußert, diese Chance im Ausland wahrzunehmen. Nach intensiven Gesprächen sind wir gemeinsam zu der Überzeugung gekommen, dass dieser Schritt für alle Beteiligten die beste Lösung ist. Wir danken David für seinen großen Einsatz im Trikot der Kickers und wünschen ihm für seinen weiteren Weg sportlich wie privat nur das Beste.“

David Tomić sagt: „Die Zeit bei den Stuttgarter Kickers war für meine Karriere und auch persönlich etwas ganz Besonderes. Ich bin dem gesamten Verein, der Mannschaft und vor allem unseren Fans unglaublich dankbar für die Unterstützung, die ich gespürt habe. Gemeinsam haben wir viele tolle Momente erlebt. Jetzt bietet sich für mich die Möglichkeit, einen besonderen Schritt zu gehen und eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich werde die Kickers immer in sehr guter Erinnerung behalten und wünsche dem Verein für die Zukunft von Herzen nur das Beste.“