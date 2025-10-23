David Tomić: „Ich fühle mich bei den Kickers total wohl"

Der 27-jährige Offensivspieler gehört seit seinem Wechsel zu den prägenden Figuren im Spiel der Blauen. In der aktuellen Saison kommt David Tomić auf elf Einsätze mit zwei Toren und vier Vorlagen.

„David ist eine zentrale Figur in unserem Spiel und verkörpert Intensität, Leidenschaft und Qualität“, sagt Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport. „Er gehört zu unseren erfahrenen Führungsspielern – umso schöner, dass er auch über die Saison hinaus ein Teil unserer Mannschaft bleibt.“

David Tomić sagt: „Ich fühle mich bei den Kickers total wohl. Wir haben hier eine super Truppe und viel Entwicklungspotenzial. Es freut mich, dass mein Vertrag sich verlängert hat – ich möchte weiter meinen Teil dazu beitragen, unser Offensivspiel nach vorne zu bringen.“

+++

So sieht die Tabelle der Regionalliga Südwest aus:

1. SGV Freiberg 13 9-3-1 35:12 30

2. TSV Steinbach Haiger 13 7-5-1 32:16 26

3. FC-Astoria Walldorf 13 7-3-3 28:19 24

4. FSV Mainz 05 II 13 6-6-1 24:16 24

5. SG Sonnenhof Großaspach (Auf) 13 5-6-2 36:24 21

6. FC 08 Homburg 13 5-5-3 28:20 20

7. SV Eintracht Trier 05 13 6-2-5 25:21 20

8. FSV Frankfurt 13 6-2-5 20:17 20

9. SV Stuttgarter Kickers 13 6-2-5 17:18 20

10. KSV Hessen Kassel 13 5-4-4 25:20 19

11. Kickers Offenbach 13 5-4-4 24:25 19

12. SC Freiburg II 13 4-4-5 26:34 16

13. SV Sandhausen (Ab) 13 4-3-6 24:32 15

14. SG Barockstadt Fulda Lehnerz 13 3-5-5 22:19 14

15. TSG Balingen (Auf) 13 3-2-8 14:31 11

16. Bayern Alzenau (Auf) 13 2-2-9 18:34 8

17. Bahlinger SC 13 1-4-8 12:33 7

18. TSV Schott Mainz (Auf) 13 1-2-10 18:37 5

__________________________________________________________________________________________________



