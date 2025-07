David Stiefvater: "Irgendwann ist der Stein ins Rollen gekommen"

Die Fußballer der SG Malsburg/ Marzell-Wollbach sind gleich im ersten Jahr in die Kreisliga A aufgestiegen. Der Kapitän spricht über Feierbiester und Emotionen beim Trainer.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: die SG Malsburg/Marzell-Wollbach, die in ihrem Premierenjahr als Spielgemeinschaft gleich den Aufstieg in die Kreisliga A schaffte – nach Platz zwei über die Relegation. Kapitän David Stiefvater blickt zurück.