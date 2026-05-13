David Siemianowski wechselt zum SV Herten

Ab Sommer in Herten: David Siemianowski | Foto: Thomas Nast

Der SV Herten kann einen Neuzugang für die kommende Saison vermelden. Vom FSV Rheinfelden wird David Siemianowski im Sommer zum Bezirksligisten wechseln. "David hat im Probetraining einen super Eindruck hinterlassen und konnte sowohl sportlich als auch menschlich überzeugen. Die Gespräche mit ihm waren von Anfang an sehr sympathisch und positiv. Die sportliche Leitung ist überzeugt davon, dass David hervorragend ins Team passt und unseren Weg mitgehen wird", teilte der SVH mit.

Siemianowski war bis zur Winterpause im württembergischen Fußball bei seinem Jugendverein TSV Obersontheim aktiv und lief im Aktivbereich vornehmlich für dessen zweite Mannschaft in der Kreisliga auf. 2024/25 ging der Stürmer für den TSV Sulzbach-Laufen in der Bezirksliga auf Torejagd. Seit der laufenden Rückrunde spielt Siemianowski für die Rheinfelder Reserve in der Kreisliga A West.