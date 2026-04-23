David Schug und die Biebrich 02-Zukunft

en FV Biebrich 02 als Sportlicher Leiter voller Tatendrang: David Schug (links). – Foto: A. Dziemballa (Archiv)

Wiesbaden. In Biebrich sieht es rund um die nach dem Biebricher Weltmeister Jürgen Grabowski benannte Sportanlage teilweise aus, als wäre mit der Abrissbirne gearbeitet worden. Die Tribüne des Hauptfeldes, die in früheren 02-Glanzzeiten regelmäßig voll besetzt war, ist quasi Geschichte. Die einhergehende Sanierung der direkt angrenzenden Halle, die nun nochmals mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als geplant, verstärkt in Verbindung mit den Container-Provisorien zum Umziehen den Eindruck einer Großbaustelle. Sportanlage und Halle sind ein Sanierungsfall, die 02er, die seit langen Jahrzehnten auch für ausgeprägte Jugendarbeit stehen, sind es aber mitnichten. Aber sie sind ein Verein, der sich in vielerlei Hinsicht im Umbruch befindet und quasi seine eigenen Baustellen zu bewältigen hat.

Vom Ehrenvorsitzenden Horst Klee, der über Dekaden hinweg als Vorsitzender seine Drähte zum Wohl der 02er hat glühen lassen, über dessen Nachfolger Heinz-Jürgen Hauzel, Thomas Utikal, Dieter Zorn, Ali Gür, Klaus Tobies sowie in der Nachwuchsschmiede mit Hartmut Steindorf und Jürgen Dindorf ballt sich an den Schaltstellen Kompetenz und Erfahrung. Doch die Verjüngung auf den Schlüsselpositionen vor dem 125-Jährigen 2027 naht heran – verbunden mit der sicher schwierigen Suche nach Nachfolgern, die ähnlich viel Herzblut einbringen.

Dazu braucht es Mitstreiter mit Idealismus und Tatendrang. David Schug, verletzungsbedingt seit Monaten als Spieler der Verbandsliga-Männer außen vor, bringt sich in seiner Rolle als Sportlicher Leiter seit geraumer Zeit mit hohem zeitlichen Aufwand ein. In enger Abstimmung mit Chefcoach Nazir Saridogan treibt er die Kaderplanung der 02-Ersten voran – und entwickelt darüber hinaus nicht nur Ideen, sondern liefert auch konkrete Ergebnisse. Etwa bei der Akquise von neuen Partnern des Vereins. In den vergangenen Monaten seien über 20 in puncto Sponsoring dazugekommen, berichtet David Schug: „Ich bin jetzt seit drei Jahren im Vorstand dabei. Die gewachsenen Strukturen im Verein geben Stabilität. Klar ist aber auch, dass wir uns für die nächsten Jahre anders aufstellen müssen.“

Ex 05- und OFC-Spieler Lars Meyer steigt ein

Lars Meyer (51), früher für Mainz 05 und Kickers Offenbach am Ball, dessen zwei Söhne bei den 02ern spielen, wird sich bei der Mitgliederversammlung an diesem Freitag als Beisitzer zur Wahl stellen. Der in der Immobilienbranche tätige frühere Regionalliga-Spieler könnte ein Impulsgeber werden. Und wenn es darum gehe, in der Jugendleitung Nachfolger für die Institutionen Steindorf und Dindorf zu finden, sieht David Schug nur Möglichkeiten, wenn zukünftige Verantwortliche der Nachwuchsschmiede auch mit einem Salär bedacht werden.

Die Mitgliederverwaltung und die Neuanmeldungen seien in Zukunft nur noch digital zu bewerkstelligen, sieht der Sportliche Leiter Bedarf für zeitgemäßes Vereinsmanagement. Und natürlich für finanziellen Background, für den Horst Klee so lange gesorgt hatte. Lotto Hessen breche 2027 als Förderer weg, im Sponsoring gelte es, sich breit und damit zukunftssicher aufzustellen. David Schug ist zuversichtlich, dass der künftig fehlende Betrag von Lotto Hessen aufgefangen wird. Es gebe hoffnungsvolle Kontakte in puncto Sponsoren-Engagements, die „den schlafenden Riesen Biebrich 02 auf das nächste Level heben könnten“. Als Hauptsponsor spielt das Logistikunternehmen CHI mit Stefan Bazant eine tragende Rolle.

Was einhergeht mit der Vision, die erste Mannschaft nach ewigen Jahrzehnten zurück in die Hessenliga zu hieven. Die vorhandenen Kunstrasenplätze, die Erneuerung des Naturrasens auf dem Hauptfeld, das auch mit neuen Laufbahnen umrahmt wird, sieht er in Verbindung mit der modernisierten Halle als Infrastruktur-Plus. Wenn dann alles fertiggestellt ist, wobei Schug die aus seiner Sicht hervorragende Kommunikation mit dem Sportamt hervorhebt. Der Verein ist durch den steten Zustrom von A-Jugendlichen aus den eigenen Reihen zu den Aktiven blendend aufgestellt. Und mit einer U23 ausgestattet, die noch auf den Gruppenliga-Verbleib hofft – oder schnell in diese Klasse zurückkehren soll.

„Ich weiß keinen Verein in Wiesbaden, der bessere Gegebenheiten hat“, sieht David Schug Ressourcen und Perspektiven. Ein Hessenliga-Aufstieg ist nicht planbar, aber bei den 02ern hat Trainer Nazir Saridogan bereits vor geraumer Zeit davon gesprochen, dass man 2026/27 einen neuen Anlauf nehmen werde, falls es in dieser Saison nicht klappt. Was nach der Vizemeisterschaft 2025 und dem knappen Scheitern in den Aufstiegsspielen nun für die laufende Saison feststeht. Die Torhüter Mika Neumann, Fabian Vollmer und Ahmad Basharyar sowie die Feldspieler Niclas Siefert, Marco Waldraff, Philipp Offermann, Niko Puchalla, Marcel Sadat und Oskar Lenk sind für die 02-Erste mit Blick auf 26/27 bislang fix. Weitere Zusagen von Spielern des aktuellen Verbandsliga-Teams, das am Sonntag auf Spitzenreiter Hadamar trifft, dürften demnächst folgen. David Schug arbeitet derweil an Partnerschaften mit namhaften Vereinen. Auch das ist ein Ansatz, um die 02er auf allen Ebenen fit für die Zukunft zu machen: „Es geht nur mit Synergien“, sieht er einen Prozess, der nur Schritt für Schritt zu meistern ist. Aber jetzt aktiv angegangen wird.





