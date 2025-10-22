David Schmidt neuer Trainer in Nörtzingen

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Am Montag wurde öffentlich, dass Tino Marasco nicht mehr Trainer der 1.Mannschaft des FC Nörtzingen H.F. ist, FuPa berichtete am Dienstag darüber. Mittlerweile ist der Nachfolger von Marasco bereits bekannt.
Es handelt sich um David Schmidt, der zuletzt im Jugendbereich der US Rümelingen tätig und ebenfalls im Betriebsfußball aktiv war. Dies wurde FuPa gegenüber am Dienstag aus Vorstandskreisen des FC Nörtzingen H.F. bestätigt.
Die Aufgabe für den vierzigjährigen Schmidt wird keine leichte sein, sein neues Team befindet sich aktuell mit nur einem Punkt aus sieben Spielen auf dem letzten Tabellenplatz des 2.Bezirks der 2.Division.