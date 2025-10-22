David Schmidt neuer Trainer in Nörtzingen

Am Montag wurde öffentlich, dass Tino Marasco nicht mehr Trainer der 1.Mannschaft des FC Nörtzingen H.F. ist, FuPa berichtete am Dienstag darüber. Mittlerweile ist der Nachfolger von Marasco bereits bekannt.

Es handelt sich um David Schmidt, der zuletzt im Jugendbereich der US Rümelingen tätig und ebenfalls im Betriebsfußball aktiv war. Dies wurde FuPa gegenüber am Dienstag aus Vorstandskreisen des FC Nörtzingen H.F. bestätigt.