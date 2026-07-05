 2026-07-03T10:03:46.518Z

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David Reichenbach, SG Sexau/Buchholz: "Das war keine Eintagsfliege"

SG Sexau/Buchholz sichert sich souverän den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser
Kapitän David Reichenbach (ganz links) gehört zu den großen Konstanten im Buchholzer Fußball.
Kapitän David Reichenbach (ganz links) gehört zu den großen Konstanten im Buchholzer Fußball. – Foto: Horst Frommherz

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Kreisliga A I
SG Sexau / Buchholz

Die SG Sexau/Buchholz sichert sich souverän den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Kapitän David Reichenbach über einen Höhenflug, der nicht erst in dieser Saison begann.

Lange lieferte sich die SG Sexau/Buchholz ein hartes Rennen mit dem SC March um die Meisterschaft in der Kreisliga A, Staffel I. Drei Spieltage vor Schluss entscheidet die Mannschaft von Trainer Jörg Klausmann mit dem 5:2-Erfolg über Königschaffhausen im heimischen Bergmattenhof die Titelfrage.

BZ: Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?

Der Titel ist keine Eintagsfliege, sondern das Resultat kontinuierlich guter Arbeit über die vergangenen drei Jahre. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.