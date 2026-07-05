David Reichenbach, SG Sexau/Buchholz: "Das war keine Eintagsfliege" SG Sexau/Buchholz sichert sich souverän den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

Kapitän David Reichenbach (ganz links) gehört zu den großen Konstanten im Buchholzer Fußball. – Foto: Horst Frommherz

Die SG Sexau/Buchholz sichert sich souverän den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Kapitän David Reichenbach über einen Höhenflug, der nicht erst in dieser Saison begann.

Lange lieferte sich die SG Sexau/Buchholz ein hartes Rennen mit dem SC March um die Meisterschaft in der Kreisliga A, Staffel I. Drei Spieltage vor Schluss entscheidet die Mannschaft von Trainer Jörg Klausmann mit dem 5:2-Erfolg über Königschaffhausen im heimischen Bergmattenhof die Titelfrage.