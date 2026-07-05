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David Reichenbach, SG Sexau/Buchholz: "Das war keine Eintagsfliege"
SG Sexau/Buchholz sichert sich souverän den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga
Die SG Sexau/Buchholz sichert sich souverän den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Kapitän David Reichenbach über einen Höhenflug, der nicht erst in dieser Saison begann.
Lange lieferte sich die SG Sexau/Buchholz ein hartes Rennen mit dem SC March um die Meisterschaft in der Kreisliga A, Staffel I. Drei Spieltage vor Schluss entscheidet die Mannschaft von Trainer Jörg Klausmann mit dem 5:2-Erfolg über Königschaffhausen im heimischen Bergmattenhof die Titelfrage.
BZ: Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?