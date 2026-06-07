David Mitrovic wechselt auf Leihbasis zum FC Nöttingen

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers verleihen Torwart David Mitrovic für die Saison 2026/27 an den FC Nöttingen. Der 20-Jährige soll beim Oberligisten weitere Spielpraxis im Aktivenbereich sammeln.

David Mitrovic war im Januar 2024 vom FSV Mainz 05 in die U19 der Blauen gewechselt. Seitdem absolvierte er 22 Einsätze für die U19 der Kickers und gehörte regelmäßig zum Kader der 1. Mannschaft. In der Regionalliga Südwest kam der Schlussmann bislang auf einen Einsatz.