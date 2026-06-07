David Mitrovic wechselt auf Leihbasis zum FC Nöttingen

Die Stuttgarter Kickers verleihen Torwart David Mitrovic für die Saison 2026/27 an den FC Nöttingen. Der 20-Jährige soll beim Oberligisten weitere Spielpraxis im Aktivenbereich sammeln.
David Mitrovic war im Januar 2024 vom FSV Mainz 05 in die U19 der Blauen gewechselt. Seitdem absolvierte er 22 Einsätze für die U19 der Kickers und gehörte regelmäßig zum Kader der 1. Mannschaft. In der Regionalliga Südwest kam der Schlussmann bislang auf einen Einsatz.
Mit der Leihe nach Nöttingen erhält der Torhüter nun die Möglichkeit, weitere wichtige Erfahrungen im Herrenfußball zu sammeln und sich sportlich weiterzuentwickeln.
Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers: „David hat sich seit seinem Wechsel zu uns sehr positiv entwickelt und stets professionell gearbeitet. Für seine weitere Entwicklung ist es wichtig, regelmäßig Spielpraxis im Herrenbereich zu sammeln. Mit dem FC Nöttingen haben wir dafür eine sehr gute Lösung gefunden. Wir wünschen David für die kommende Saison viel Erfolg und werden seinen Weg weiterhin eng begleiten.“
Die Stuttgarter Kickers wünschen David Mitrovic eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison beim FC Nöttingen.