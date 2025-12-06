David Machnik: „Das ist für mich schon eine besondere Begegnung“

Der VfL Tönisberg spielt ebenfalls schon am Samstag – und zwar gegen den VfR Fischeln. Beide sind sorgenfrei, wobei sich ihre Fans zu dem Zeitpunkt schon den ein oder anderen Punkt mehr erhofft hätten. VfL-Trainer David Machnik – er teilt sich bekanntlich mit Justin Müller den Job – , der für die Fischelner als Spieler in zwei Phasen fast zehn Jahre am Ball war und in Kürze 35 Jahre alt wird, meint dazu: „Dies ist für mich persönlich immer eine besondere Begegnung. Als Spieler hatte ich in Fischeln meine schönste Zeit. Nichtsdestotrotz zählen für uns nur die drei Punkte. Gelingen sie nicht, ist der Zug nach vorne praktisch schon abgefahren.“ Sein Gegenüber Jakob Scheller sagt: „Grundsätzlich hat Tönisberg eine gute Truppe, die aktuell eher etwas unter dem Radar läuft. Wir haben keine Aufstellungssorgen, festigen uns von Partie zu Partie und ich rechne mit einem intensiven Schlagabtausch.“