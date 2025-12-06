 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
David Machnik kann ganz entspannt in den Spieltag gehen.
David Machnik kann ganz entspannt in den Spieltag gehen. – Foto: Klaus Storm

David Machnik: „Das ist für mich schon eine besondere Begegnung“

Am Samstag stehen sich in der Fußball-Bezirksliga der VfL Tönisberg und VfR Fischeln gegenüber. Für VfL-Trainer David Machnik wird es eine Reise in die Vergangenheit – aber gleichzeitig ein Spiel ohne Zeit für Sentimentalitäten. Derweil steht der SV Thomasstadt Kempen enorm unter Druck.

Für den CSV Marathon Krefeld spricht in der Bezirksliga, Gruppe 3, vieles dafür, dass er bis zur Winterpause noch die Kurve bekommt. Dies hat in erster Linie auch damit zu tun, dass Trainer Onur Özkaya kadermäßig wieder ziemlich aus dem Vollen schöpfen kann. Zwei Partien stehen noch auf dem Terminkalender. Eine davon, die am Samstag beim SV Lürrip, ist so eine Art Pflichtaufgabe, denn dieser Gegner hat eine niederschmetternde Bilanz vorzuweisen: null Siege, zwei Unentschieden und 13 Niederlagen. Außerdem gaben sich die bisherigen Trainer, drei an der Zahl, quasi die Türklinke in die Hand.

Der VfL Tönisberg spielt ebenfalls schon am Samstag – und zwar gegen den VfR Fischeln. Beide sind sorgenfrei, wobei sich ihre Fans zu dem Zeitpunkt schon den ein oder anderen Punkt mehr erhofft hätten. VfL-Trainer David Machnik – er teilt sich bekanntlich mit Justin Müller den Job – , der für die Fischelner als Spieler in zwei Phasen fast zehn Jahre am Ball war und in Kürze 35 Jahre alt wird, meint dazu: „Dies ist für mich persönlich immer eine besondere Begegnung. Als Spieler hatte ich in Fischeln meine schönste Zeit. Nichtsdestotrotz zählen für uns nur die drei Punkte. Gelingen sie nicht, ist der Zug nach vorne praktisch schon abgefahren.“ Sein Gegenüber Jakob Scheller sagt: „Grundsätzlich hat Tönisberg eine gute Truppe, die aktuell eher etwas unter dem Radar läuft. Wir haben keine Aufstellungssorgen, festigen uns von Partie zu Partie und ich rechne mit einem intensiven Schlagabtausch.“

Kempen braucht einen Sieg – Grefrath ist Favorit

Der SV Thomasstadt Kempen braucht einen Dreier, wenn noch vor Weihnachten sich die Lage bessern soll. Ob der aber gegen die gut in Form befindliche Reserve des SC St. Tönis gelingt, scheint fraglich. Eine Niederlage um jeden Preis muss der TSV Bockum im Duell beim 1. FC Viersen vermeiden. Wenn nicht, tun sich dunkle Wolken über der Reucher-Elf auf.

Weit davon entfernt ist der SSV Grefrath. Bei ihm läuft es, und wenn gegen Türkiyemspor Mönchengladbach der nächste Sieg eingefahren wird, hat das Punktekonto mit 30 Zählern schon einen starken Zwischenstand erreicht. Neben dem seit langem fehlenden Lukas Tölle – mit ihm wird aber bald wieder gerechnet – fehlen noch Jonas Landwehrs (Zeh) und der gesperrte Christopher Claeren. Dafür kann Trainer Alexander Thamm wieder mit Routinier Christian Feyen rechnen.

