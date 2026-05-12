David Kreutz kommt vom Bahlinger SC II zum FC Teningen

Mit Davin Kreutz stellt der FC Teningen den sechsten Transfer für die Saison 2026/2027 vor.
Der FC Teningen freut sich, die Verpflichtung des 19-jährigen Davin Kreutz bekanntzugeben. Der talentierte Nachwuchsspieler wechselt zur kommenden Saison von der U23 des Bahlinger SC (Landesliga Südbaden) zum FCT und soll die Defensive der Mannschaft verstärken.
Davin Kreutz gilt als vielversprechendes Talent und bringt mit seiner Schnelligkeit, Wendigkeit und Einsatzbereitschaft viel Potenzial mit. In der aktuellen Saison kommt der laufstarke Außenverteidiger auf 22 Einsätze und 3 Torbeteiligungen.
„Ich kenne Davin schon seit der U17 und konnte seine Entwicklung beim BSC immer aus nächster Nähe verfolgen. Ich bin überzeugt von Davins Qualitäten und seinem Entwicklungspotenzial. Auch charakterlich passt er super in unser Team und wird eine tolle Verstärkung sein“, so der Sportliche Leiter des FC Teningen, Kevin Kreuzer.