David Kreutz kommt vom Bahlinger SC II zum FC Teningen

v.l.: Kevin Kreuzer, Sportlicher Leiter FCT und Neuzugang Davin Kreutz – Foto: Verein

Mit Davin Kreutz stellt der FC Teningen den sechsten Transfer für die Saison 2026/2027 vor.

Der FC Teningen freut sich, die Verpflichtung des 19-jährigen Davin Kreutz bekanntzugeben. Der talentierte Nachwuchsspieler wechselt zur kommenden Saison von der U23 des Bahlinger SC (Landesliga Südbaden) zum FCT und soll die Defensive der Mannschaft verstärken.

Davin Kreutz gilt als vielversprechendes Talent und bringt mit seiner Schnelligkeit, Wendigkeit und Einsatzbereitschaft viel Potenzial mit. In der aktuellen Saison kommt der laufstarke Außenverteidiger auf 22 Einsätze und 3 Torbeteiligungen.