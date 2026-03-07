David Höptner sieht in der Nachspielzeit Rot

Und nach gut einer Stunde markierte George Michel Wiedemann das 1:2 nach Vorarbeit von Leon van Bonn und Jan Büren. Die Flanke zum 2:2 durch Büren kam von Marc Balonier (78.). In der Nachspielzeit rückte dann Schiri Leon Tiemer in den Blickpunkt. Erst ließ der Referee ein hartes Einsteigen im Mittelfeld gegen Jonas Höptner ungesühnt, dann zeigte er Sekunden später dem eingewechselten David Höptner die Rote Karte. Der Defensivspieler verstand die Fußballwelt nicht mehr. „Das war ein Foul, aber bestimmt keines, für das man Rot zeigen muss“, sagte Trainer Alexander Wisniewski. Der Spielleiter sah’s aber anders, für ihn war’s „ein grobes Foulspiel“.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: