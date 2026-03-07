David Höptner sieht in der Nachspielzeit Rot

Borussia Veen hat auch im Bezirksliga-Spiel beim SV Rindern die erste Viertelstunde nicht schadlos überstanden und ist in Rückstand geraten. Die Fußballer aus dem Krähendorf lagen zur Pause gar mit 0:2 zurück. Doch da die Veener in der zweiten Hälfte ihre Chancen besser nutzten, verdienten sie sich am Ende ein 2:2. Zum Aufreger der Partie kam’s in der Nachspielzeit.
Janek Keusemann, der nach seiner Rotsperre zwischen die Pfosten zurückkehrte, musste in Rindern nach zwölf Minuten das erste Mal hinter sich greifen. Die von Marlon Irsch auf den ersten Pfosten getretene Ecke landete auf dem Kopf von Marten Albrecht, der zum 1:0 einnickte. In der 42. Minute fiel das 0:2. Ein langer Ball landete bei Christian Ploenes, der im Eins-gegen-eins Keusemann überwand. Die Gäste, die die aktivere Mannschaft waren, schworen sich in der Kabine ein. Sie wollten sich nach Wiederanpfiff für den Aufwand belohnen.
Und nach gut einer Stunde markierte George Michel Wiedemann das 1:2 nach Vorarbeit von Leon van Bonn und Jan Büren. Die Flanke zum 2:2 durch Büren kam von Marc Balonier (78.). In der Nachspielzeit rückte dann Schiri Leon Tiemer in den Blickpunkt. Erst ließ der Referee ein hartes Einsteigen im Mittelfeld gegen Jonas Höptner ungesühnt, dann zeigte er Sekunden später dem eingewechselten David Höptner die Rote Karte. Der Defensivspieler verstand die Fußballwelt nicht mehr. „Das war ein Foul, aber bestimmt keines, für das man Rot zeigen muss“, sagte Trainer Alexander Wisniewski. Der Spielleiter sah’s aber anders, für ihn war’s „ein grobes Foulspiel“.
