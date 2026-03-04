David Herbst kehrt als Cheftrainer zum FSV Winkel zurück Eigengewächs kehrt nach zwei Jahren als Co-Trainer bei der Spvgg. Eltville zu seinem Stammverein zurück und wird im Sommer 2026 Cheftrainer der ersten Mannschaft von Jannik Schneider (FSV) · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

David Herbst (Mitte) übernimmt die Cheftrainer-Position zur neuen Saison. – Foto: Jörg Halisch (Archiv)

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion vom FSV Winkel erreicht.

David Herbst wird zur Saison 2026/27 neuer Cheftrainer der ersten Mannschaft des FSV Winkel. Das 26-jährige Eigengewächs, das seit anderthalb Jahren als Co-Trainer der Eltviller Gruppenliga-Mannschaft fungiert, folgt im Sommer auf Tobias Kopetzky, der aus familiären Gründen kürzertreten möchte. "Unser Trainer Tobias Kopetzky hat uns frühzeitig und transparent über seine Pläne informiert. Unabhängig davon hatte und hat er trotz der sportlich schwierigen Situation einen weiterhin sehr guten Zugang zur Mannschaft, arbeitet akribisch und gibt alles. Deswegen haben Toni Altlay und ich uns voller Überzeugung dafür entschieden, diese Saison sportlich bestmöglich gemeinsam zu beenden", erklärt Jannik Schneider die Gedanken der sportlichen Leitung des FSV. "Winkel ist mein Stammverein. Unabhängig meiner Entscheidung ist es für mich völlig klar, hier bis zum Ende der Saison alles zu geben und für das bestmögliche Resultat zu sorgen", sagt Kopetzky.

Aus in Eltville Ende 2025 entschieden Als parallel verlaufene Entwicklung hatte David Herbst bereits Ende 2025 entschieden, aus sportlichen Gründen in Eltville nicht über den Sommer hinaus weiterzumachen. Nach zeitnahen und guten Gesprächen mit den Verantwortlichen in Winkel wurde die Zusammenarbeit ab Sommer 2026 beschlossen und die vakante Stelle mit einem der Trainertalente der Region zeitnah besetzt. Toni Altlay und Jannik Schneider begründen die Entscheidung wie folgt: "David hat trotz seines jungen Alters bereits über Jahre erst in unserer eigenen Jugendarbeit intern und dann extern auf Gruppenliga-Niveau im Herrenbereich wertvolle Trainererfahrung gesammelt und hatte in Eltville einen großen Einfluss auf die Trainings- und Spieltagsgestaltung. Zudem möchte er nach bereits absolvierter C-Lizenz zeitnah die B-Lizenz angehen und ist als Ur-Winkler fest beim FSV verwurzelt und kennt den Verein wie kaum ein anderer. Wir sind davon überzeugt, dass er das sich im Umbruch befindende Team verjüngen und weiterentwickeln kann"