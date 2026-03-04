David Herbst kehrt als Cheftrainer zum FSV Winkel zurück

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion vom FSV Winkel erreicht.
David Herbst wird zur Saison 2026/27 neuer Cheftrainer der ersten Mannschaft des FSV Winkel. Das 26-jährige Eigengewächs, das seit anderthalb Jahren als Co-Trainer der Eltviller Gruppenliga-Mannschaft fungiert, folgt im Sommer auf Tobias Kopetzky, der aus familiären Gründen kürzertreten möchte.
"Unser Trainer Tobias Kopetzky hat uns frühzeitig und transparent über seine Pläne informiert. Unabhängig davon hatte und hat er trotz der sportlich schwierigen Situation einen weiterhin sehr guten Zugang zur Mannschaft, arbeitet akribisch und gibt alles. Deswegen haben Toni Altlay und ich uns voller Überzeugung dafür entschieden, diese Saison sportlich bestmöglich gemeinsam zu beenden", erklärt Jannik Schneider die Gedanken der sportlichen Leitung des FSV. "Winkel ist mein Stammverein. Unabhängig meiner Entscheidung ist es für mich völlig klar, hier bis zum Ende der Saison alles zu geben und für das bestmögliche Resultat zu sorgen", sagt Kopetzky.
Als parallel verlaufene Entwicklung hatte David Herbst bereits Ende 2025 entschieden, aus sportlichen Gründen in Eltville nicht über den Sommer hinaus weiterzumachen. Nach zeitnahen und guten Gesprächen mit den Verantwortlichen in Winkel wurde die Zusammenarbeit ab Sommer 2026 beschlossen und die vakante Stelle mit einem der Trainertalente der Region zeitnah besetzt.
Toni Altlay und Jannik Schneider begründen die Entscheidung wie folgt: "David hat trotz seines jungen Alters bereits über Jahre erst in unserer eigenen Jugendarbeit intern und dann extern auf Gruppenliga-Niveau im Herrenbereich wertvolle Trainererfahrung gesammelt und hatte in Eltville einen großen Einfluss auf die Trainings- und Spieltagsgestaltung. Zudem möchte er nach bereits absolvierter C-Lizenz zeitnah die B-Lizenz angehen und ist als Ur-Winkler fest beim FSV verwurzelt und kennt den Verein wie kaum ein anderer. Wir sind davon überzeugt, dass er das sich im Umbruch befindende Team verjüngen und weiterentwickeln kann"
David Herbst erklärt: "Ich freue mich sehr, meine erste Cheftrainerposition hier bei meinem Heimatverein anzugehen und bedanke mich herzlich für das in mich entgegengebrachte Vertrauen. Ich habe die vergangenen Jahre viel in meine Entwicklung als Trainer investiert und konnte in Eltville viel lernen und bereits mitgestalten. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe."
Als spielender Co-Trainer wird - wie schon unter Kopetzky - weiter Simon Monreal fungieren, der für die neue Spielzeit ebenso wie nahezu alle Spieler der ersten Mannschaft ligaunabhängig zugesagt hat. "Zusammen mit der sportlichen Leitung ist es uns zudem bereits für die Rückrunde gelungen, mit Allessandro Jahn ein vielversprechendes Talent, das in der Hinrunde bereits Gruppenligaluft schnuppern durfte, zu verpflichten", erklärt Monreal. Jahn wird sein Pflichtspieldebüt voraussichtlich zum Start der Restrunde am Sonntag, den 8. März um 15 Uhr beim Heimspiel gegen die SG Meilingen geben.
Zudem sei ein halbes Dutzend 17-jährige Nachwuchsspieler bereits dauerhaft in das Senioren-Training integriert und stehe für den Sommer und die neue Spielzeit bereit. "Zusammen mit unserem zukünftigen Trainer sind wir darüber hinaus in vielversprechenden Gesprächen mit Talenten aus der Region. Wir möchten und werden uns unabhängig vom Ausgang in der Kreisoberliga verjüngen und den Kader langfristig und konkurrenzfähig aufstellen. Unsere Philosophie ist ganz klar, eine Anlaufstelle für junge Spieler zu sein, die den nächsten Schritt gehen wollen", erklären Altlay und Schneider