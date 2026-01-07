Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
David Gerisch ist neuer Trainer der SG Versbachtal
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der ehemalige Leiter der Geschäftsstelle des Fußball-Hessenligisten FC Gießen wird neuer Trainer beim abstiegsbedrohten Biedenkopfer A-Ligisten SG Versbachtal. Das sind die Gründe +++
Lohra/Gießen. Der Tabellenvorletzte der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf, die SG Versbachtal, will mit einem neuen Trainer den Abstieg in die B-Liga verhindern. In der Restrunde wird David Gerisch das Amt beim Kreisoberliga-Absteiger übernehmen. Das gab der Verein, der auf Rang 15 mit zehn Punkten nach 14 Spielen einen Zähler vom „rettenden Ufer“ entfernt ist, nun bekannt. In der Mitteilung heißt es: „Mit seiner Leidenschaft, seiner Erfahrung und seinen ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten soll er wichtige Impulse setzen und den eingeschlagenen positiven Weg fortführen.“