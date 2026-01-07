David Gerisch ist neuer Trainer der SG Versbachtal

Lohra/Gießen. Der Tabellenvorletzte der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf, die SG Versbachtal, will mit einem neuen Trainer den Abstieg in die B-Liga verhindern. In der Restrunde wird David Gerisch das Amt beim Kreisoberliga-Absteiger übernehmen. Das gab der Verein, der auf Rang 15 mit zehn Punkten nach 14 Spielen einen Zähler vom „rettenden Ufer“ entfernt ist, nun bekannt. In der Mitteilung heißt es: „Mit seiner Leidenschaft, seiner Erfahrung und seinen ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten soll er wichtige Impulse setzen und den eingeschlagenen positiven Weg fortführen.“