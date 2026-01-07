 2025-12-17T10:26:01.779Z

Ligabericht
Zuletzt Leiter der Geschäftsstelle des FC Gießen: David Gerisch (links, hier mit FC-Geschäftsführer Michèl Magel) wird neuer Trainer des Biedenkopf Fußball-A-Ligisten SG Versbachtal. (Archivfoto) © FC Gießen
Zuletzt Leiter der Geschäftsstelle des FC Gießen: David Gerisch (links, hier mit FC-Geschäftsführer Michèl Magel) wird neuer Trainer des Biedenkopf Fußball-A-Ligisten SG Versbachtal. (Archivfoto) © FC Gießen

David Gerisch ist neuer Trainer der SG Versbachtal

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der ehemalige Leiter der Geschäftsstelle des Fußball-Hessenligisten FC Gießen wird neuer Trainer beim abstiegsbedrohten Biedenkopfer A-Ligisten SG Versbachtal. Das sind die Gründe +++

Verlinkte Inhalte

KLA BID
Versbachtal
David Gerisch
David Gerisch

Lohra/Gießen. Der Tabellenvorletzte der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf, die SG Versbachtal, will mit einem neuen Trainer den Abstieg in die B-Liga verhindern. In der Restrunde wird David Gerisch das Amt beim Kreisoberliga-Absteiger übernehmen. Das gab der Verein, der auf Rang 15 mit zehn Punkten nach 14 Spielen einen Zähler vom „rettenden Ufer“ entfernt ist, nun bekannt. In der Mitteilung heißt es: „Mit seiner Leidenschaft, seiner Erfahrung und seinen ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten soll er wichtige Impulse setzen und den eingeschlagenen positiven Weg fortführen.“

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 07.1.2026, 11:26 Uhr
RedaktionAutor