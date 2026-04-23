David gegen Goliath: Viktoria Potsdam unter Zugzwang

– Foto: Franziska Lindhorst

In der Landesliga Nord steht der 23. Spieltag an, und die Konstellation verspricht eine hohe Intensität auf den Brandenburger Fußballplätzen. Während der SV Viktoria Potsdam mit 54 Punkten die Tabelle anführt, ist der Vorsprung auf die Verfolger aus Falkensee und Zepernick auf fünf Zähler geschrumpft. Gleichzeitig spitzt sich die Lage im Tabellenkeller zu, wo mehrere Mannschaften unmittelbar um den Verbleib in der Liga kämpfen und direkte Duelle über die sportliche Zukunft entscheiden könnten.

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Morgen, 19:00 Uhr FC Schwedt 02 FC Schwedt Schönower SV 1928 Schönower SV 19:00 PUSH

Das Wochenende wird am Freitagabend in der Uckermark eröffnet. Der FC Schwedt 02, aktuell mit 33 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz, empfängt den Schönower SV. Die Gäste belegen mit 41 Punkten den fünften Rang und blicken auf ein dominantes Hinspiel zurück, das sie mit 5:0 für sich entscheiden konnten. Für Schwedt bietet sich vor heimischer Kulisse die Gelegenheit zur Wiedergutmachung, während Schönow den Anschluss an die Top 4 wahren möchte.

Unter Flutlicht kommt es in Buckow zu einem der wichtigsten Spiele im Abstiegskampf. Beide Mannschaften liegen mit jeweils 18 Punkten auf den Plätzen 13 und 14, wobei Buckow das leicht bessere Torverhältnis aufweist. Angermünde geht mit dem psychologischen Vorteil des 2:0-Hinspielsieges in diese Partie. Ein Erfolg in diesem direkten Duell könnte für beide Teams ein entscheidender Befreiungsschlag im Ringen um den Klassenerhalt sein.

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf FV Preussen Eberswalde Eberswalde 14:00 PUSH

Der Samstagnachmittag beginnt in Hennigsdorf mit einer Begegnung im Tabellenmittelfeld. Der FC 98 Hennigsdorf steht mit 24 Punkten auf dem achten Platz, während die Preussen aus Eberswalde mit 33 Punkten Rang sieben bekleiden. Das Hinspiel endete mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Eberswalde könnte mit einem Sieg den sechsten Platz ins Visier nehmen, Hennigsdorf hingegen will seine Position im gesicherten Bereich festigen.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam SV Viktoria SV 1920 Zehdenick Zehdenick 15:00 PUSH

Der Spitzenreiter empfängt den Tabellenvorletzten – eine Konstellation, die auf dem Papier eindeutig scheint. Viktoria Potsdam will nach dem jüngsten Punktverlust zurück in die Erfolgsspur, um die 54 Punkte weiter auszubauen. Zehdenick hingegen rangiert mit 14 Zählern auf Platz 15 und braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Das Hinspiel war mit 5:0 eine klare Angelegenheit für den Favoriten aus der Landeshauptstadt.

In Falkensee trifft der Tabellenzweite auf den Elften. Die Gastgeber weisen 49 Punkte auf und dürfen sich im Titelrennen keine Patzer erlauben. Der SV Eintracht Alt Ruppin steht mit 20 Punkten nur zwei Zähler vor den Abstiegsrängen und benötigt jeden Punkt für die Sicherheit. Im Hinspiel setzte sich Falkensee souverän mit 3:0 durch, was den Druck auf die Gäste vor dieser schweren Auswärtsaufgabe erhöht.

Die SG Einheit Zepernick ist punktgleich mit dem Tabellenzweiten (49 Punkte) und will ihre Ambitionen untermauern. Zu Gast ist der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse, der mit 20 Punkten auf Platz 10 rangiert. Das Hinspiel war ein torreiches und hart umkämpftes 3:3-Unentschieden. Während Zepernick den Heimsieg anstrebt, wird Neustadt versuchen, erneut Zählbares gegen ein Top-Team der Liga mitzunehmen.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr Fortuna Babelsberg Fortuna Babg FSV Bernau FSV Bernau 15:00 PUSH

Fortuna Babelsberg empfängt als Tabellenneunter (24 Punkte) den FSV Bernau. Die Gäste aus Bernau belegen mit 45 Punkten einen starken vierten Platz und konnten das Hinspiel mit 2:0 gewinnen. Babelsberg hat sich zuletzt stabilisiert, trifft nun aber auf eine der spielstärksten Mannschaften der Liga, die den vierten Rang festigen will.