David gegen Goliath & eine »Reaktion« der Junglöwen? 15. Spieltag in der Bayernliga Süd - Fr.: Memmingen muss nach Hallbergmoos +++ Sa.: Rosenheim empfängt Spitzenreiter Schalding +++ Verfolgerduell in Kirchanschöring

Das wohl größte Ausrufezeichen des vergangenen Spieltags setzte der SV Schalding-Heining, der dem TSV 1860 München II die erste Niederlage auf dem Platz zusetzte, womit es an der Tabellenspitze der Bayernliga Süd auch zur Wachablösung kam. Nun kommt's zum Duell zwischen David und Goliath zu Gast beim TSV 1860 Rosenheim, der als Schlusslicht ganz dringend Punkte braucht. In Kirchanschöring (um 14 Uhr gegen den TSV Schwaben Augsburg) und Ingolstadt (um 18:30 Uhr gegen den FC Gundelfingen) duellieren sich hingegen die Verfolger, die allesamt in letzter Zeit mit positiven Ergebnissen glänzten und den Aufwärtstrend fortsetzen wollen.