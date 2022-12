David gegen Goliath: SV Eintracht-Trier zu Gast beim SSV Ulm Vorschau auf den 20. Spieltag

Am letzten Spieltag vor der Winterpause kommt es nochmal zu einem absoluten Traditionsduell zwischen dem SV Eintracht-Trier und dem SSV Ulm 1846 Fußball. Vor über 40 Jahren standen sich die beiden Teams noch in der zweiten Bundesliga gegenüber, wo die packenden Duelle meist sehr ausgeglichen waren.

Bei den vier Aufeinandertreffen in der zweithöchsten Spielklasse (1979-1981) gab es jeweils einen Sieg für Trier, einen für Ulm und zwei Punkteteilungen. Mit Blick auf die aktuelle Tabelle der Regionalliga Südwest ist die Ausgangslage allerdings etwas anders. Die Ulmer stehen mit sieben Punkten Abstand auf dem ersten Platz. Zwölf Siege und nur eine Niederlage stehen in der Bilanz des Spitzenreiters.

Die abstiegsgefährdete Eintracht hingegen rangiert auf dem zweitletzten Tabellenplatz und musste sich in der aktuellen Saison schon zwölf Mal geschlagen geben. Der Abstand auf den letzten Platz sowie zum rettenden Ufer beträgt jeweils drei Punkte. Im Abstiegskampf wäre etwas Zählbares gegen die zu Hause noch ungeschlagenen Ulmer also Gold wert, zumal der SVE zuletzt vier Partien in Folge verloren hat und seit zehn Spielen auf einen Dreier wartet. Auswärts konnten die Moselstädter zudem noch kein einziges Spiel gewinnen. Bis auf drei Unentschieden ist die Ausbeute auf fremden Plätzen also alles andere als zufriedenstellend. Hinzu kommt noch die bittere Heimniederlage (0:5) am letzten Spieltag gegen den VfB Stuttgart II.

Die Spatzen wechseln hingegen seit sechs Spielen immer zwischen Sieg und Unentschieden. Nach dem zuletzt torlosen Remis in Bahlingen müsste am Wochenende dem Trend nach also wieder ein Dreier folgen. Die Hausherren wollen sich mit einem Sieg in die wohlverdiente Winterpause verabschieden und gegen Kellerkind Trier nichts anbrennen lassen. Das Hinspiel im August endete jedoch alles andere als deutlich. Hier gab es einen knappen 1:0-Sieg für die ab Hälfte zwei in Überzahl agierenden „Spatzen“. Die Bilanz aus den letzten Jahren ist mit (4-3-4) zudem genau ausgeglichen, sodass sich die Zuschauer wieder auf eine packende Partie freuen können.

Derbytime und Fluchtlichtspiel: Hoffenheim zu Gast in Walldorf

Formstarke Walldorfer treffen auf formstarke Hoffenheimer. Seit vier Spielen sind die Walldorfer nun ungeschlagen. Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen stehen in der jüngsten Bilanz. Die gute Form zeigt sich nun auch in der Tabelle, wo die Astoria nun mit 25 Punkten auf Platz zwölf der Tabelle zu finden ist. Der Puffer zur Abstiegszone beträgt bereits schon zehn Punkte. Der Blick der Walldorfer richtet sich also mittlerweile wieder nach oben. Bis auf Tabellenplatz sieben sind es nämlich nur noch drei Punkte. Mit einem Heimsieg gegen Hoffenheim könnte der FC-A in der Tabelle noch weiter nach oben springen. Doch auch die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim ist aktuell sehr gut drauf. Sieben Siege aus den letzten zehn Spielen untermauern die bestechende Form. Zuletzt gewann die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner mit 3:1 gegen ambitionierte Offenbacher mit 3:1. Sollte die TSG am Freitagabend sowie ihre zwei Nachholspiele gewinnen, wäre Platz zwei vor der Winterpause gesichert. Bis auf vier Punkte könnten die Kraichgauer an Spitzenreiter Ulm heranschreiten und wären im neuen Jahr Ulm-Jäger Nummer eins! Im Hinspiel am dritten Spieltag gingen die Hoffenheimer beim Neun-Tore-Spektakel als glücklicher Sieger vom Platz (5:4). Die letzten sechs Duelle konnte die TSG zudem alle für sich entscheiden.

VfR Aalen will Abstiegszone mit Sieg in Balingen verlassen

Für die Balinger war der 3:1-Sieg letzten Spieltag gegen den SGV Freiberg der bereits zehnte Saisonsieg. Mit 35 Punkten stehen die Eyachstädter aktuell auf dem dritten Rang punktgleich mit Steinbach. Mit einem Heimsieg gegen den VfR Aalen wollen sich die Balinger in die Winterpause verabschieden und ihre bis dato sehr erfolgreiche Saison krönen. Lässt man das Ergebnis des letzten Spieltags Mal außen vor ist mit dem VfR Aalen am Samstag ein formstarker Gegner zu Gast. Nach drei Siegen in Folge gab es zuletzt eine deutliche 5:0 Niederlage bei der der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Die Partie wollen die Schwarz-Weißen schnellstmöglich abhaken und mit einem Dreier in Balingen zurück in die Erfolgspur finden. Mit einem Auswärtssieg im letzten Spiel diesen Jahres könnte der VfR die Abstiegszone verlassen und mit guten Gefühl ins neue Jahr starten. Mit der TSG haben die Aalener zudem noch eine Rechnung aus dem Hinspiel zu begleichen, wo sie sich knapp mit 1:2 geschlagen geben musste. Die letzten sechs Partien verloren die Gäste gegen die TSG allesamt.

Siebter gegen Zehnter: Fulda zu Gast in Mainz

Mit dem beachtlichen 5:0-Sieg letzte Woche zu Hause gegen den VfR Aalen konnten die Barockstädter auf Tabellenplatz sieben klettern. Nach drei sieglosen Partien konnte der Aufsteiger endlich wieder einen Dreier einfahren. In der Tabelle konnte die SG zudem die seit Wochen schwächelnden Mainzer in der Tabelle überholen. Die Nullfünfer wanderten die letzten Wochen hinweg immer weiter nach unten in der Tabelle und sind momentan auf dem zehnten Tabellenlatz zu finden. Seit fünf Spielen warten die Mainzer nun auf einen Dreier. Zuletzt konnten die „Nullfünfer“ den Tabellenzweiten Steinbach beim 1:1-Unentschieden ärgern. Darauf wollen sie nun aufbauen und gegen Aufsteiger Fulda einen Sieg verzeichnen um mit positivem Gefühl in die Winterpause zu gehen. Nur einen Punkt trennt die beiden Teams in der Tabelle, sodass Mainz mit einem Dreier wieder vorbeiziehen könnte. Das Hinspiel gewann der FSV mit 3:1.

FSV Frankfurt zu Gast beim KSV Hessen Hessel zum Hessenduell