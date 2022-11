David gegen Goliath - oder die Chance zum richtigen Zeitpunkt? 18. Spieltag in der Bayernliga Süd - Freitag: Rückrunden-Auftakt zwischen Hallbergmoos und Landsberg

Auch der VfB Hallbergmoos - aktuell mit acht Zählern Vorletzter - muss im Vergleich zur Hinserie, die von großen Personalproblemen und vielen Verletzungen geprägt war, einen Schritt nach vorne machen. Vielleicht klappt ja der Auftakt bereits gegen das zuletzt leicht schwächelnde Landsberger Spitzenteam - und vielleicht besteht in der aktuellen Situation eine kleine Chance für die Hausherren. Anpfiff in Hallbergmoos ist um 19:30 Uhr...

Lange stand der TSV Landsberg an der Tabellenspitze der Bayernliga Süd, bis ein Unentschieden gegen den SV Kirchanschöring eine kleine Durststrecke einläutete. Auf den knappen 2:1-Erfolg zu Gast beim mutigen SV Erlbach folgten zwei Niederlagen gegen den FC Ismaning (1:2) und im Topspiel beim FC Ingolstadt 04 II (1:2), weswegen aktuell nur Platz 3 zu Buche steht. Am Freitagabend - pünktlich zu Beginn der Rückrunde - soll in Hallbergmoos diese Negativserie allerdings wieder beendet werden, denn der Blick bei den Landsbergern geht ausschließlich ganz nach oben.

Matthias Strohmaier (Spielertrainer VfB Hallbergmoos): "Landsberg wird ein extrem schwieriger Gegner. Wir haben jetzt noch vier Spiele und müssen unbedingt punkten. Zudem haben wir aus dem Sommer eine Rechnung offen, denn da haben wir in der Nachspielzeit drei Punkte hergeschenkt und am Ende sogar noch verloren. Ich denke, das ist Extramotivation genug, denn wir wollen im Idealfall die Wiedergutmachung leisten und uns dieses Mal mit Punkten belohnen."

Jürgen Meissner (Sportlicher Leiter TSV Landsberg): "Flutlichtspiele sind immer gut, so kann man in die Rückrunde starten. Hallbergmoos steht in meinen Augen zu unrecht da unten, denn sie haben einen qualitativ guten Kader und richtig starke Einzelspieler. Ähnlich wie wir, hatten sie in der Hinrunde mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen und brauchen zum Start der Rückrunde nun auch unbedingt die Punkte. Nach zwei Niederlagen in Folge wollen und müssen wir unbedingt wieder gewinnen, auch wenn es ein ganz schweres Spiel werden wird. Wir werden sehen, was dabei rauskommt."

Personalien: Neben den beiden Langzeitverletzten Sandro Caravetta und Daniel Leugner steht hinter einem Einsatz von Steffen Krautschneider verletzungsbedingt noch ein Fragezeichen.