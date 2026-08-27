David gegen Goliath, Marktspiel-Schwung und direkte Duell-Brisanz

Der Sonntags-Spieltag der Bezirksliga hat es in sich: Während Aufsteiger Stöckse den verlustpunktfreien Spitzenreiter Eilvese fordert, peilt Bruchhausen-Vilsen nach dem Marktspiel-Erfolg den nächsten Dreier an. Zudem brennen Sudweyhe und Rehburg im direkten Duell auf Punkte.
Am Sonntagnachmittag (15:00 Uhr) trifft der TuS Leese 1912 auf den SV Bruchhausen-Vilsen. Nach dem spektakulären 3:3-Unentschieden in Helstorf sieht Leese-Coach Markus Beck seine Mannschaft in der Rolle des Herausforderers: „Ich denke mal, wir gehen als klarer Außenseiter in die Partie. Vilsen ist ein letztjähriger Landesliga-Absteiger, da sind mit Sicherheit ein paar richtig starke Jungs dabei. Wir haben uns gut informiert über den Gegner, bereiten uns vernünftig vor und wollen gucken, ob wir dem Favoriten ein Bein stellen können.“
Auf der Gegenseite reisen die Gäste mit reichlich Rückenwind an. Nach dem souveränen 3:0-Erfolg im Marktspiel gegen Neuenkirchen fordert Vilsen-Trainer Sascha Jäger weiterhin volle Konzentration: „Wir treffen auf eine erfahrene Mannschaft mit guter defensiver Ordnung, jedoch gilt besonderes Augenmerk auf die individuell stark besetzte Offensive zu richten. Gleichzeitig wollen wir weiter konstant unser gutes Spiellevel der letzten Spiele halten und es Leese so schwierig wie möglich machen, gegen uns zu bestehen.“
Ebenfalls um 15:00 Uhr tritt die SG Hoya beim SV Esperke 1929 an. Die Hausherren feierten einen starken Saisonstart mit zwei Siegen, mussten zuletzt jedoch eine deutliche 0:5-Niederlage beim STK Eilvese einstecken. Hoya-Coach Hosan Houra zeigt sich vom bisherigen Abschneiden des Gegners durchaus angetan: „Esperke hat tatsächlich sehr gut gestartet, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Sie sind jetzt das zweite Jahr in der Bezirksliga und haben sich etabliert. Ich erwarte eine gute Mannschaft, aber keine Übermannschaft.“
Nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Twistringen brennt der Aufsteiger darauf, den ersten Punktgewinn einzufahren. „Die Jungs kommen immer mehr in Fahrt und gewöhnen sich an die Liga. Wir wollen uns jetzt endlich für die guten Spiele belohnen – bei Twistringen haben wir alles abverlangt, die haben zum 2:1-Sieg gezittert. Die Jungs hätten es sich verdient, wir haben da echt gute Möglichkeiten, Punkte mitzunehmen.“
Der Aufsteiger SV Grün-Weiß Stöckse empfängt um 15:00 Uhr den noch ungeschlagenen Tabellenführer STK Eilvese. Nach dem erlösenden 3:1-Premieren-Sieg in Weyhe geht der Gastgeber realistisch in das Duell mit dem Oberliga-Absteiger. Stöckse-Trainer Alexander Meyer findet deutliche Worte zur Kräftemessung: „Gegen den absoluten Top-Favoriten versuchen wir ehrlicherweise Schadensbegrenzung zu betreiben. Wir wollen gar nicht versuchen großartig mitzuspielen, sondern defensiv kompakt stehen, als Mannschaft auftreten und alles in die Waagschale werfen.“
Eilvese-Coach Pascal Preuß mahnt sein Team hingegen zur Geduld und warnt vor dem frisch gebackenen Sieger: „Stöckse hat jetzt gelernt, wie es ist zu siegen, die werden auch Bock haben, Gas zu geben. Zocken wir unser Spiel durch und spielen seriös Fußball, können wir das Spiel für uns entscheiden. Es ist wichtig, geduldig zu bleiben, bis die Chance kommt. Und wenn die Ketchupflasche einmal auf ist, bringt dem Gegner auch das Mauern nichts mehr.“
Im Aufeinandertreffen zwischen dem TuS Sudweyhe und dem RSV Rehburg (15:00 Uhr) suchen beide Teams nach Stabilität. Nach dem hart erarbeiteten 1:0-Derbysieg in Sulingen fordert Sudweyhe-Trainer Saimir Dikolari die gleiche Leidenschaft vor heimischem Publikum: „Wir wollen an diese starke kämpferische Leistung anknüpfen und zu Hause den ersten Heimsieg feiern. Die Jungs haben gesehen: Wenn wir bereit sind, 90 Minuten Gas zu geben und Zweikämpfe zu gewinnen, können wir auch gegen Rehburg erfolgreich sein. Wir gehen das Spiel demütig, aber voller Selbstvertrauen an.“
Auf der Gegenseite strebt der RSV Rehburg nach der 0:1-Niederlage gegen Seckenhausen nach Wiedergutmachung. Trainer Daniel Bultmann erlebt ein kleines Déjà-vu: „Wir sind aus einer sehr bitteren Niederlage in die Woche gestartet, aber die Stimmung im Training war mit 25 Mann sehr gut. In Sudweyhe kommt ein Gegner auf Augenhöhe, es geht um drei wichtige Punkte. Wir müssen ab der ersten Minute einen Schritt schneller und giftiger sein. Unser Matchplan steht und wir haben alle Mann an Bord.“
Den Schlusspunkt der Sonntagsbegegnungen setzt um 15:30 Uhr die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst im Heimspiel gegen den SV Brigitta-Elwerath Steimbke. Die Gäste reisen nach dem respektablen 1:1-Unentschieden gegen Wagenfeld an. TSG-Coach Lukas Amelang stellt sich auf eine schwierige Aufgabe ein: „Ich erwarte einen spielstarken Gegner, der mit Rückenwind anreisen wird. Ein 1:1 gegen Wagenfeld ist absolut respektabel, sie sind ordentlich gestartet und werden bei uns auf Sieg spielen.“
Dennoch geht der Aufsteiger nach dem jüngsten 1:0-Erfolg in Rehburg mit breiter Brust auf den Rasen: „Wir brauchen uns nicht zu verstecken und gehen selbstbewusst in die Partie. Wir wollen unbedingt die nächsten drei Punkte einfahren.“ Personell könnte bei der TSG Ole Strier nach einem Muskelfaserriss in den Kader zurückkehren, während Fabian Markart urlaubsbedingt fehlt.
Tabelle
1. STK Eilvese (Ab) 3 3-0-0 15:0 9
2. SC Twistringen 3 3-0-0 10:2 9
3. TuS Wagenfeld 1908 3 2-1-0 10:3 7
4. SV Bruchhausen-Vilsen (Ab) 3 2-0-1 7:3 6
5. TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (Auf) 3 2-0-1 4:4 6
6. SV Esperke 1929 3 2-0-1 4:5 6
7. SV Brigitta-Elwerath Steimbke 3 1-1-1 5:2 4
8. SV Germania Helstorf 3 1-1-1 5:6 4
9. TuS Leese 1912 3 1-1-1 6:9 4
10. FC Sulingen 3 1-0-2 3:3 3
11. TV Neuenkirchen 3 1-0-2 3:6 3
12. TuS Sudweyhe 3 1-0-2 2:5 3
13. SV Grün-Weiß Stöckse (Auf) 3 1-0-2 3:7 3
14. RSV Rehburg 3 1-0-2 4:9 3
15. SG Hoya (Auf) 3 0-0-3 2:10 0
16. SV Weyhe (Auf) 3 0-0-3 1:10 0