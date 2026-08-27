David gegen Goliath, Marktspiel-Schwung und direkte Duell-Brisanz Die Sonntags-Vorschau in der Bezirksliga von Benedikt Hitze · Heute, 11:49 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der Sonntags-Spieltag der Bezirksliga hat es in sich: Während Aufsteiger Stöckse den verlustpunktfreien Spitzenreiter Eilvese fordert, peilt Bruchhausen-Vilsen nach dem Marktspiel-Erfolg den nächsten Dreier an. Zudem brennen Sudweyhe und Rehburg im direkten Duell auf Punkte.

Leese empfängt Vilsen: Außenseiterrolle gegen die gefestigte Vilsener Offensive Am Sonntagnachmittag (15:00 Uhr) trifft der TuS Leese 1912 auf den SV Bruchhausen-Vilsen. Nach dem spektakulären 3:3-Unentschieden in Helstorf sieht Leese-Coach Markus Beck seine Mannschaft in der Rolle des Herausforderers: „Ich denke mal, wir gehen als klarer Außenseiter in die Partie. Vilsen ist ein letztjähriger Landesliga-Absteiger, da sind mit Sicherheit ein paar richtig starke Jungs dabei. Wir haben uns gut informiert über den Gegner, bereiten uns vernünftig vor und wollen gucken, ob wir dem Favoriten ein Bein stellen können.“

Auf der Gegenseite reisen die Gäste mit reichlich Rückenwind an. Nach dem souveränen 3:0-Erfolg im Marktspiel gegen Neuenkirchen fordert Vilsen-Trainer Sascha Jäger weiterhin volle Konzentration: „Wir treffen auf eine erfahrene Mannschaft mit guter defensiver Ordnung, jedoch gilt besonderes Augenmerk auf die individuell stark besetzte Offensive zu richten. Gleichzeitig wollen wir weiter konstant unser gutes Spiellevel der letzten Spiele halten und es Leese so schwierig wie möglich machen, gegen uns zu bestehen.“

Esperke fordert Hoya: Belohnt sich der Aufsteiger für den betriebenen Aufwand? Ebenfalls um 15:00 Uhr tritt die SG Hoya beim SV Esperke 1929 an. Die Hausherren feierten einen starken Saisonstart mit zwei Siegen, mussten zuletzt jedoch eine deutliche 0:5-Niederlage beim STK Eilvese einstecken. Hoya-Coach Hosan Houra zeigt sich vom bisherigen Abschneiden des Gegners durchaus angetan: „Esperke hat tatsächlich sehr gut gestartet, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Sie sind jetzt das zweite Jahr in der Bezirksliga und haben sich etabliert. Ich erwarte eine gute Mannschaft, aber keine Übermannschaft.“ Nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Twistringen brennt der Aufsteiger darauf, den ersten Punktgewinn einzufahren. „Die Jungs kommen immer mehr in Fahrt und gewöhnen sich an die Liga. Wir wollen uns jetzt endlich für die guten Spiele belohnen – bei Twistringen haben wir alles abverlangt, die haben zum 2:1-Sieg gezittert. Die Jungs hätten es sich verdient, wir haben da echt gute Möglichkeiten, Punkte mitzunehmen.“

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr SV Esperke 1929 SV Esperke SG Hoya SG Hoya 15:00 PUSH

Herkulesaufgabe für Stöckse: Schadensbegrenzung gegen den Spitzenreiter Der Aufsteiger SV Grün-Weiß Stöckse empfängt um 15:00 Uhr den noch ungeschlagenen Tabellenführer STK Eilvese. Nach dem erlösenden 3:1-Premieren-Sieg in Weyhe geht der Gastgeber realistisch in das Duell mit dem Oberliga-Absteiger. Stöckse-Trainer Alexander Meyer findet deutliche Worte zur Kräftemessung: „Gegen den absoluten Top-Favoriten versuchen wir ehrlicherweise Schadensbegrenzung zu betreiben. Wir wollen gar nicht versuchen großartig mitzuspielen, sondern defensiv kompakt stehen, als Mannschaft auftreten und alles in die Waagschale werfen.“ Eilvese-Coach Pascal Preuß mahnt sein Team hingegen zur Geduld und warnt vor dem frisch gebackenen Sieger: „Stöckse hat jetzt gelernt, wie es ist zu siegen, die werden auch Bock haben, Gas zu geben. Zocken wir unser Spiel durch und spielen seriös Fußball, können wir das Spiel für uns entscheiden. Es ist wichtig, geduldig zu bleiben, bis die Chance kommt. Und wenn die Ketchupflasche einmal auf ist, bringt dem Gegner auch das Mauern nichts mehr.“

Sudweyhe empfängt Rehburg: Duell auf Augenhöhe im Tabellenkeller Im Aufeinandertreffen zwischen dem TuS Sudweyhe und dem RSV Rehburg (15:00 Uhr) suchen beide Teams nach Stabilität. Nach dem hart erarbeiteten 1:0-Derbysieg in Sulingen fordert Sudweyhe-Trainer Saimir Dikolari die gleiche Leidenschaft vor heimischem Publikum: „Wir wollen an diese starke kämpferische Leistung anknüpfen und zu Hause den ersten Heimsieg feiern. Die Jungs haben gesehen: Wenn wir bereit sind, 90 Minuten Gas zu geben und Zweikämpfe zu gewinnen, können wir auch gegen Rehburg erfolgreich sein. Wir gehen das Spiel demütig, aber voller Selbstvertrauen an.“ Auf der Gegenseite strebt der RSV Rehburg nach der 0:1-Niederlage gegen Seckenhausen nach Wiedergutmachung. Trainer Daniel Bultmann erlebt ein kleines Déjà-vu: „Wir sind aus einer sehr bitteren Niederlage in die Woche gestartet, aber die Stimmung im Training war mit 25 Mann sehr gut. In Sudweyhe kommt ein Gegner auf Augenhöhe, es geht um drei wichtige Punkte. Wir müssen ab der ersten Minute einen Schritt schneller und giftiger sein. Unser Matchplan steht und wir haben alle Mann an Bord.“

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr TuS Sudweyhe TuS Sudweyhe RSV Rehburg Rehburg 15:00 PUSH