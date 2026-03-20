David gegen Goliath in Wenzenbach – Abstiegskampf wird zum Krimi

Als turmhoher Favorit geht der SV Wenzenbach ins Heimspiel gegen Schlusslicht Töging. – Foto: Walter Keller

Langsam aber sicher entwickelt sich der Überlebenskampf in der Bezirksliga Süd zu einem Krimi. Vor dem 22. Spieltag kleben die Plätze 12, 13, 14 und 15 auf einen Punkt aneinander. Der Tabellenachte hat auch nur fünf Zähler Vorsprung auf die Gefahrenzone. Dramatischer geht es kaum. Woche für Woche steigt mindestens ein direktes Abstiegsduell – diesmal zwei: zwischen dem FC Thalmassing und der SpVgg Hainsacker sowie zwischen dem FC Pielenhofen-Adlersberg und dem 1. Schwarzenfeld. Sehr schwere Heimaufgaben haben derweil der BSC Regenstauf und die SpVgg Ramspau vor der Brust. Zu Gast ist der TB/ASV Regenstauf bzw. der TSV Kareth-Lappersdorf. Nichts zu verlieren hat Tabellen-Nachzügler SV Töging. Die Altmühltäler reisen als krasser Außenseiter zum Spitzenreiter SV Wenzenbach.

Samstag





Morgen, 15:00 Uhr SV Breitenbrunn Breitenbrunn FC Viehhausen Viehhausen 15:00 PUSH



Hinspiel: 1:5. Im harten Überlebenskampf der Bezirksliga erlitt der SV Breitenbrunn (14., 20) letzte Woche einen Rückschlag. Die Mannen von Neutrainer Michael Ferstl waren speziell im ersten Durchgang nicht wach genug und oft einen Schritt zu spät. So kam die knappe Niederlage in Thalmassing zustande. Besser wollen es die Altmühltäler am Samstag machen. Mit dem Rangsechsten FC Viehhausen (33) reist eine Mannschaft an, die sich tabellarisch jenseits von Gut und Böse aufhält und entsprechend befreit aufspielen kann. Etwas gutzumachen hat die Zani-Elf trotzdem: Den Frühjahrsauftakt daheim gegen Primus Wenzenbach setzte sie nämlich in den Sand (1:5).





Sonntag





So., 22.03.2026, 13:15 Uhr FSV Prüfening Prüfening VfB Bach VfB Bach 13:15 PUSH



Hinspiel: 1:6. Wird's wieder ein Torfestival? In den letzten beiden Aufeinandertreffen dieser Teams fielen zusammengenommen 20 Tore. Mit 8:5 (!) ging ein furioses Rückspiel der Vorsaison an Bach. Und auch diesmal steckt der VfB (7., 29) in der Favoritenrolle. Die Blauweißen konnten die Auftaktniederlage gegen Kareth umgehend ausmerzen, indem sie Ramspau mit 6:1 vom Platz fegten. Gerade an die starke erste Halbzeit kann angeknüpft werden. Indes ist der gastgebende FSV (15., 19) trotz des wichtigen Dreiers in Töging weiterhin Vorletzter. Punkte müssen her. Gegen offensivfreudige Bacher ist der Fokus zwingend auf eine sattelfeste und fehlerfreie Abwehrarbeit zu legen.











So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FC Thalmassing Thalmassing SpVgg Hainsacker Hainsacker 15:00 PUSH



Hinspiel: 0:0. Zwei „Dinos“ der Bezirksliga Süd kreuzen die Klingen. Die Fans hoffen auf etwas mehr Action und Tore als im Hinspiel. Ein kurzer Blick auf die Tabelle zeigt schon, dass diesmal einiges auf dem Spiel steht – sowohl für die SpVgg Hainsacker (11., 23) als auch für den FC Thalmassing (13., 20). Die Gäste, die zuletzt last-minute gegen Parsberg verloren, wollen den direkten Konkurrenten unbedingt von sich fernhalten bzw. bestenfalls den Abstand vergrößern. Frohes Mutes gehen die „Roosters“ ins Spiel. Gegen Breitenbrunn zeigte die Wohlmann-Truppe Charakter, nahm den Kampf und die Zweikämpfe an. Genau auf diese Attribute wird es auch am Sonntag wieder ankommen.





So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Schwarzhofen Schwarzhofen TV Parsberg TV Parsberg 15:00 PUSH



Hinspiel: 1:2. Sieg gegen Schwarzenfeld, Sieg in Hainsacker: Andreas Pollakowski hat einen erfolgreichen Start als Coach des TV Parsberg (4., 40) hingelegt. Es sieht ganz danach aus, als würde der Absteiger die Saison unter den Top-Fünf beenden können. Zufriedenheit herrscht an der Hatzengrün und noch zufriedener wäre man, wenn Fruth, Guth & Co. in Schwarzhofen nachlegen. Die weite Heimreise aus dem Landkreis Schwandorf soll jedenfalls nicht mit leeren Händen angetreten werden müssen. Ganz gut aus der Winterpause gekommen ist auch der SVS (5., 36). Beim jüngsten Derbysieg gegen Schwarzenfeld dominierte die Götz-Elf lange, machte es hintenraus aber nochmal unnötig spannend. Dieses Mal möchte Schwarzhofen von der ersten bis zur letzten Minute fokussiert sein. „Mit dem TV Parsberg tritt eine der technisch besten Mannschaften der Liga am Kaplanacker an“, so Heimtrainer Adi Götz.







Hinspiel: 0:3. Die Konkurrenz siegte reihum. Doch der TB/ASV Regenstauf (3., 45) hielt letzte Woche dem Druck stand. Und bleibt im Geschäft. Gegen ein bissiges Pielenhofen taten sich die Blitzer schwer, ein später Doppelschlag von Sebastien Adams brachte aber doch die drei Punkte ein. Auf einen harten Kampf muss sich der Tabellendritte auch am Sonntag einstellen, wenn es an den Regensburger Brandlberg geht. Der dort beheimatete BSC (8., 25) zeigte schon vor Wochenfrist, dass er es mit den „Großen“ der Liga aufnahmen kann. Gegen Kareth machte der BSC ein richtig starkes Spiel, ging in Führung, aber ließ sich zum Schluss noch die Butter vom Brot nehmen. Trotzdem: An diese Darbietung kann die Klica-/Verschl-Mannschaft definitiv anknüpfen.







Hinspiel: 0:3. Abhaken und weitermachen: Unter diesem Stern steht der vergangene Spieltag aus Sicht der SpVgg Ramspau (10., 24). In der ersten Halbzeit ließ man sich förmlich überrollen und ging beim VfB Bach letztlich mit 1:6 baden. Dementsprechend ist das Team auf Wiedergutmachung auf – gerade auf heimischem Geläuf. Die kommende Aufgabe könnte schwieriger aber kaum sein. Der Rangzweite TSV Kareth-Lappersdorf (47) fährt Regen-aufwärts und kann sich im Aufstiegskampf keinen Ausrutscher erlauben. Einen solchen hätte es beinahe letzten Freitag gegeben, hätten Fritze und Fritz nicht noch ganz spät getroffen zum glücklichen 2:1-Heimsieg gegen den BSC. Dies sollte Warnung genug sein für Bastian Lerchs Spieler, keinen Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.





So., 22.03.2026, 16:00 Uhr SV Wenzenbach Wenzenbach SV Töging SV Töging 16:00 PUSH



Hinspiel: 2:0. Erster gegen Letzter. Die stärkste Offensive gegen die schwächste Defensive der Liga. Fünf Siege in Folge versus seit dem 5. Spieltag sieglos. Alle Vorzeichen deuten darauf hin, dass der SV Wenzenbach (51) kurzen Prozess mit dem Tabellen-Nachzügler SV Töging (10) machen wird. Der Wiederabstieg der Altmühltäler rückt näher und ist nach der Heimniederlage gegen den Vorletzten Prüfening kaum noch abzuwenden. Doch darin liegt die Crux an der Sache. Die Gäste können am Sonntag vollkommen ohne Druck aufspielen, weil keiner einen Pfifferling auf sie setzt. Heißt auch: Im Vorbeigehen und mit nur 80 Prozent ist diese Aufgabe sicher nicht zu lösen für die Wenzenbacher, die natürlich trotzdem turmhoher Favorit sind und dieser Rolle auch gerecht werden wollen.







Hinspiel: 0:3. Eine richtig gute Auswärtsleistung zeigte der FC Pielenhofen-Adlersberg (9., 25) beim Jahresauftakt in Regenstauf. Lange hielt die Warlimont-Elf ein 1:1 und wurde erst in den Schlussminuten in die Knie gezwungen. Jetzt tut sich die Möglichkeit eines tabellarischen Befreiungsschlags auf. Gewinnt der FCPA das Heimspiel gegen den 1. FC Schwarzenfeld (12., 20), distanziert er den Kontrahenten auf acht Punkte. Und verschafft sich ordentlich Luft im Abstiegskampf. Das ist das große Ziel fürs Wochenende. Unter Druck steht die Schwarzenfelder Elf, die im engen Knäuel jener vier Mannschaften steckt, die alle 20 oder 19 Punkte haben. Es droht ein Abrutschen in die Relegationszone. Dementsprechend will und kann sich das Aufgebot von Trainer Mathias Meßmann am Naabufer keine Niederlage erlauben.