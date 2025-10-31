David gegen Goliath in Ränkam – Mitterdorf nach Michelsdorf

Der neue Spitzenreiter FC Ränkam steht in der Kreisliga Ost vor einer Pflichtaufgabe. Zu Gast ist Tabellenschlusslicht 1. FC Rötz, der im Hinspiel überraschend einen Punkt holen konnte. Der vom Liga-Thron geschubste SpVgg Mitterdorf muss auswärts ran und sich mit der SG Michelsdorf/ASV Cham II auseinandersetzen. Vor einer hohen Auswärtshürde steht die SG Regental, die ihr Stelldichein bei der formstarken SpVgg Willmering-Waffenbrunn gibt.



Hinspiel: 2:0. Die SG Schloßberg (7., 21) macht am kommenden Sonntag den Gastgeber für die punktgleiche SG Schönthal-Premeischl (8., 21). Die SG Schloßberg darf am 23.11.25 die Partie des 15. Spieltages gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn nachholen, während sich Schönthal-Premeischl vom vergangenen Spieltag den Dreier gegen den 1. FC Rötz einholen konnte.







Hinspiel: 5:0. Bei der SG Zandt/Vilzing II (4., 28) findet sich am kommenden Spieltag der 1. FC Miltach (6., 22) ein. Im Hinspiel holte sich die SG klar den Dreier und ließ dem 1. FC Miltach keine Chancen zum Abschluss. Am letzten Spieltag konnte sich der 1.FCM einen Punkt gegen die SG Michelsdorf/Cham II einholen, die SG hingegen unterlag dem FC Untertraubenbach und ging leer aus.







Hinspiel: 0:5. Mit einem klaren Dreier konnte sich der FC Untertraubenbach (13., 12) im Hinspiel behaupten und tritt am kommenden Sonntag zum Rückspiel beim FC Chamerau (9., 19) an. Zuletzt war für den FC Chamerau kein Punkt bei der SG Waldmünchen/Geigant zu holen, dafür sicherte sich allerdings der FC Untertraubenbach knapp die Maximalausbeute bei der SG Zandt/Vilzing II.







Hinspiel: 1:4. Die SpVgg Eschlkam (11., 14) empfängt am Sonntag die SG Waldmünchen/Geigant (10., 18), die sich im Hinspiel die Maximalausbeute einfuhren. Die SpVgg tritt am 23.11.25 zum Nachholspiel vom letzten Spieltag bei der 1. SG Regental an, währenddessen holte sich die SG Waldmünchen/Geigant letzte Woche klar den Dreier gegen den FC Chamerau ein.







Hinspiel: 2:1. Die formstarke SpVgg Willmering-Waffenbrunn (3., 27) sicherte sich im Hinspiel die Maximalausbeute gegen die 1. SG Regental (12., 13) und ist Gastgeber des Rückspieles. Regental hat noch eine Partie mehr offen, welche am 23.11.25 gegen die SpVgg Eschlkam nachgeholt wird, doch auch die SpVgg WiWa hatte zuletzt spielfrei und holt am selben Tag die Partie gegen die SG Schloßberg vom 15. Spieltag nach.







Hinspiel: 2:2. Eine überraschende Punkteteilung gab es in der Hinrunde zwischen dem FC Ränkam (1., 36) und dem 1. FC Rötz (14., 4), doch im weiteren Saisonverlauf konnte sich der neue Tabellenführer aus Ränkam klar besser behaupten. Mit einer weiteren Niederlage ging Rötz vor Wochenfrist bei der SG Schönthal-Premeischl vom Feld, während der haushohe Favorit das Spitzenspiel bei der SpVgg Mitterdorf für sich entschied.







Hinspiel: 1:4. Die SG Michelsdorf/Cham II (5., 24) empfängt die SpVgg Mitterdorf (2., 36) zum Rückrundenspiel am kommenden Sonntag. Die SpVgg konnte sich am vergangenen Spieltag gegen den FC Ränkam nicht behaupten und wurde vom Liga-Thron geschubst. Michelsdorf/Cham II hingegen sicherte sich im 1:1-Remis beim 1. FC Miltach zumindest einen Punkt.