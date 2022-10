Sarching um seinen Spielertrainer Florian Wagner (rechts, hier in Harting) befindet sich diese Woche im Doppeleinsatz. – Foto: Markus Schmautz

David gegen Goliath in Großberg Sarching und Stauf II holen heute nach +++ Die Crazy Frogs empfangen Pfatter +++ Duell Erster gegen Letzter steht auf dem Programm

Am heutigen Donnerstag steht das richtungsweisende Duell zwischen Sarching (26) und Donaustauf II (24) an. Am Sonntag erwartet der Tabellenführer aus Großberg (37) den Rangletzten aus Harting (10). Zudem muss der SV Pfatter (17) zum Derby nach Moosham (17).

Heute, 19:00 Uhr SV Sarching SV Sarching SV Donaustauf Donaustauf II 19:00 PUSH

Am Donnerstag steht ein interessantes Nachholspiel auf dem Programm. Der Rangdritte vom SV Sarching (26), der nur noch vier Zähler Rückstand auf den Zweiten Oberndorf/Matting hat, empfängt den Vierten Donaustauf II (24) zum Derby. Sollten die Sarchinger den achten Dreier in Folge einfahren können, sind sie bis auf einen Punkt dran und haben noch ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand. Die Gäste peilen hingegen den vierten Auswärtsdreier (3/3/2) an und wollen den SVS überholen.





Sa., 22.10.2022, 15:00 Uhr TSV Aufhausen Aufhausen FC Tegernheim Tegernheim II 15:00 PUSH

Hinspiel: 1:5. Der TSV Aufhausen steht mit 17 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Nach zwei Niederlagen in Folge möchte die Jann-Elf wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren. Nur vier Zähler konnten aus den letzten fünf Partien geholt werden. Der dritte Heimsieg (2/2/4) wird anvisiert. Die Gäste aus Tegernheim (19) gingen auswärts bereits vier Mal leer aus (1/0/4). Die Auswärtsbilanz soll verbessert werden.





So., 23.10.2022, 15:00 Uhr SV Donaustauf Donaustauf II TV Barbing TV Barbing 15:00 PUSH

Hinspiel: 3:3. Der SV Donaustauf (24), der am heutigen Donnerstag in Sarching ein Nachholspiel bestreitet, ist der klare Favorit im Heimspiel gegen den Vorletzten aus Barbing (11). Der fünfte Heimdreier (4/0/1) ist Pflicht. Die Gäste aus Barbing (11) warten noch auf den ersten Auswärtserfolg (0/1/6). Dafür gelangen zuletzt zwei Heimsiege in Folge gegen Pfatter und Moosham. Das macht Mut.





So., 23.10.2022, 15:15 Uhr TSV Großberg TSV Großberg SV Harting SV Harting 15:15 PUSH

Hinspiel: 1:0. Der TSV Großberg (37) ist souveräner Tabellenführer. Die Gieler-Elf landete bisher zwölf Siege und ein Remis bei einer einzigen Niederlage in Sarching. Im fünften Heimspiel planen die Bergler Buam den fünften Heimdreier fest ein. Die Gäste aus Harting (10) fielen nach der unglücklichen Niederlage gegen Donaustauf II auf den letzten Rang zurück. Auswärts konnte noch nicht gewonnen werden (0/2/4). Die Rollen sind klar verteilt.





Hinspiel: 2:2. Die SG Peising/Bad Abbach II (17) steht auch nach drei Niederlagen in Folge noch im gesicherten Mittelfeld. Gegen den direkten Konkurrenten Alteglofsheim (18) soll nun endlich wieder gepunktet werden. Die Heimbilanz ist ausgeglichen (2/2/2). Die Gäste mussten sich in der Fremde bereits vier Mal geschlagen geben (1/1/4). Dennoch dürfte die Lublow-Elf keineswegs chancenlos sein.





Hinspiel: 1:9. Der Aufsteiger vom FC Mötzing (12) holte sieben Punkte aus den ersten drei Heimspielen. Anschließend setzte es aber drei Pleiten in Folge. Der Vorsprung auf die Abstiegsregion beträgt nur noch einen Zähler. Gegen den Zweiten von der SG Oberndorf/Matting (30) ist die Breundl-Truppe klarer Außenseiter. Die Gäste schwächelten auswärts zuletzt drei Mal in Folge (0/2/2). Der vierte Auswärtsdreier ist Pflicht im Aufstiegskampf (3/1/2).





So., 23.10.2022, 15:15 Uhr FC Labertal 05 Labertal 05 SV Sarching SV Sarching 15:15 PUSH

Hinspiel: 5:1. Der FC Labertal steht mit elf Punkten voll im Abstiegskampf. Die Heimstärke der letzten Jahre ist wie weggeblasen. In Riekofen klappte bisher nur ein einziger Sieg gegen Aufhausen (1/2/4). Die Favoritenrolle hat ganz klar der Gast aus Sarching (26) inne, der am heutigen Donnerstag Donaustauf II zu einem richtungsweisenden Nachholspiel empfängt.





So., 23.10.2022, 15:15 Uhr SV Moosham SV Moosham SV Pfatter SV Pfatter 15:15 PUSH

Hinspiel: Beim SV Moosham wechselten sich die letzten Wochen Licht und Schatten ab. Zuletzt verlor die Peter-Elf mit 1:2 beim bisherigen Rangletzten Barbing. Im Derby gegen Pfatter (17) soll die Heimbilanz positiv gestaltet werden (2/1/2). Die Gäste kontnen in der Fremde bisher nur in Aufhausen gewinnen (1/3/3). Dafür landete die Diermeier-Elf zuletzt drei Heimsiege in Folge.