David gegen Goliath: Hürtürkel muss zu Inter

Der 15. Spieltag der Landesliga-Staffel 1 läutet Weihnachten ein. Und bringt Duelle, in denen Favoriten straucheln können, Aufsteiger überraschen wollen und Abstiegsbedrohte dringend Punkte brauchen. Trainer, Torschützen, Trends – hier kommt die große Vorschau auf alle acht Partien.

Ein Kellerkind empfängt einen formstarken Verfolger. Schwarz-Weiß Neukölln steht mit nur elf Punkten auf Rang 14, doch unter Trainer Robert Heinrich zeigt das Team zuletzt einen leichten Aufwärtstrend. Gegen den Tabellenvierte Friedenauer TSC, den Thomas Plohmann zu einer der druckvollsten Offensiven der Liga formt (bereits 38 Tore), wird die Abwehr aber alles abverlangen. Besonders achten muss Neukölln auf Ihab Al-Khalaf, der mit elf Treffern in nur neun Spielen die Liga im Sturm erobert. Friedenau kommt nach dem 5:2 gegen Empor mit breiter Brust – und greift nach Platz drei.

Spitzenreiter gegen Abstiegskandidat – und doch ein gefährliches Spiel für Inter. Juan José Swett Barro und Co-Trainer Bülent Ulutürk wissen, dass die Tabellenführung (37 Punkte) nur mit voller Konzentration zu halten ist. Torjäger Gaston Ignacio Nieto (16 Treffer) und S. Henrich Paya (15 Tore) sind derzeit das furchteinflößendste Duo der Liga. Hürtürkel, trainiert von Umut Ugur Binici und Faruk Namdar, steht unter großem Druck. Als Tabellenfünfzehnter (9 Punkte) braucht Hürtürkel dringend jeden Zähler. Doch zuletzt setzte es drei Niederlagen– ein Alarmsignal

Hilalspor, trainiert von Erdin Celen und Murat Akkas, will den 3. Platz drei (27 Punkte) halten. Der jüngste 4:0-Kantererfolg gegen Berolina lassen das Selbstvertrauen sprudeln. Mit Volkan Neziroglu besitzt Hilal einen der torgefährlichsten Spieler der Liga (10 Treffer). Empor II dagegen bleibt eine der schwankendsten Mannschaften der Staffel. Unter Cem Tekin und Maximilian Weber holte Empor zwar zuletzt ein wichtiges 1:0 beim BSC II, doch die jüngsten 2:5-Defizite gegen Friedenau zeigen die defensiven Probleme des Tabellenzwölften (16 Punkte). Der Außenseiter wird Lösungen finden müssen, um Hilalspors schnelle Angriffe zu kontrollieren.

In Wilmersdorf trifft ein stabiler Verfolger auf eine Wundertüte. Der BSV 92 steht als Fünfter (25 Punkte) in Schlagdistanz zu den Topplätzen und spielt unter Trainer Dennis Linke einen kontrollierten, geduldigen Fußball. Der 1:3-Rückschlag gegen Johannisthal soll schnell abgehakt werden. Dafür muss das Team wieder mehr Torgefahr entwickeln – die bisher erzielten 36 Treffer verteilen sich auf viele Schultern. Der Berliner SC II, betreut von Dominique Leitner, feiert zunächst einen 3:1-Sieg gegen die Berliner Amateure und muss im Gegenzug eine 0:1 Pleite im Nachholspiel gegen Empor verdauen. Das heisst Rang elf und 17 Punkte aktuell. Mit nur 15 Saisontoren braucht die Mannschaft aber dringend mehr Punch im Angriff.

Ein Duell zweier Teams aus dem gesicherten Mittelfeld – und doch mit völlig verschiedener Formkurve. Die Berliner Amateure sind unter Edgar Döring nach dem 1:3 gegen BSC II leicht ins Straucheln geraten und stehen auf Rang zehn (18 Punkte). Die Chancenverwertung bleibt das Dauerthema. Pfeffersport hingegen, trainiert von Benno Scholze, ist als Aufsteiger eine der größten positiven Überraschungen dieser Saison. Auf Platz sieben (21 Punkte) hat das Team mit William Scarlett (7 Treffer) einen echten Unterschiedsspieler in der Offensive. Nach dem 2:2 gegen Schöneberg will Pfeffersport nun wieder dreifach punkten – doch die Amateure zuhause zu knacken, ist selten einfach.

Ein echtes Topspiel! Der Tabellenzweite Sportfreunde Johannisthal (28 Punkte) empfängt den kriselnden Aufsteiger aus Schöneberg. Danilo Bethke hat ein Team geformt, das im Angriff durchschlagskräftiger ist als die meisten: Lukas Ferl (12 Tore), Patrick Kroll und Eric Warncke (je 8) machen jede Abwehr nervös. Schöneberg, geführt von Halil Ibrahim Dayanc und Cihat Kaya, hat sich zu einer kleinen Wundertüte entwickelt. Platz sechs (22 Punkte) und Topstürmer Salih Uzun, der bereits 15-mal getroffen hat. So schlecht nicht. Die letzten Spiele liefen durchwachsen, darunter die knappe 0:1-Pleite im Nachholspiel bei Preussen. Das Duell verspricht Tempo, Tore und Mut zum Risiko.

Zwei Teams auf Augenhöhe treffen sich im Berliner Norden. Borsigwalde, trainiert von Rogerio De Almeida, steht mit 21 Punkten auf Rang acht. Besonders Marcel Bubner sorgt mit sieben Treffern für Gefahr. Der jüngste 3:1 Sieg bei Hürtürkel gibt Selbstvertrauen. Die Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf, betreut von Axel Liebenamm und Stefan Wirkus, haben sich als Aufsteiger auf Platz neun (20 Punkte) stabilisiert. Das 3:2 gegen Preussen II war ein emotionaler Kraftakt, das 3:1 im Nachholspiel gegen Hürtürkel zeigt: Die SF sind in Form. Das Spiel könnte eines der engsten des Wochenendes werden.

So., 14.12.2025, 14:10 Uhr SV BW Berolina Mitte 49 Berolina BFC Preussen BFC Preussen II 14:10 PUSH