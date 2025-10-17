David gegen Goliath heißt es in Mitterdorf

In der Kreisliga Ost steht dem Tabellenersten SpVgg Eschlkam zum Rückrunden-Auftakt eine vermeintliche Pflichtaufgabe ins Haus. Tabellen-Nachzügler 1. FC Rötz ist am Samstag zu Gast. Im Parallelspiel dürfte Eschlkams erster Verfolger FC Ränkam deutlich härter gefordert sein. Für ihn geht die Reise zum starken Aufsteiger FC Miltach. Um wichtige Punkte geht es beim Aufsteigerduell FC Chamerau gegen SG Regental.



Hinspiel: 1:5. Zum Rückrundenauftakt in der Kreisliga Ost ist am morgigen Samstag der FC Ränkam (2., 30) beim 1. FC Miltach (5., 21) zugegen. Im Hinspiel setzte sich klar der FC durch, als auch am vergangenen Spieltag, wo er sich beim FC Untertraubenbach den Dreier einholen konnte. Der FCM setzte sich zuletzt knapp beim 1. FC Rötz durch und sicherte sich somit die Maximalausbeute.







Hinspiel: 5:1. Beim Ligaprimus SpVgg Mitterdorf (1., 33) ist am 14. Spieltag der Letzte 1. FC Rötz (14., 4) zu Gast. Im Hinspiel ging die Maximalausbeute klar an die SpVgg, die sich auch am vergangenen Wochenende gegen die SG Schönthal-Premeischl den Dreier sichern konnte, während Rötz gegen den 1. FC Miltach eine erneute Niederlage einstecken musste.







Hinspiel: 1:3. Die SG Schönthal-Premeischl (8., 17) tritt zum Rückrundenauftakt bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn (3., 26) an. Die Gäste der Partie sicherten sich im Hinspiel den Dreier, mussten sich allerdings am vergangenen Spieltag gegen die SpVgg Mitterdorf geschlagen geben. WiWa fuhr am letzten Wochenende bei der SpVgg Eschlkam die Maximalausbeute ein.







Hinspiel: 3:3. Der FC Untertraubenbach (13., 9) gastiert am 14. Spieltag bei der SG Michelsdorf/Cham II (7., 20). Die beiden Kontrahenten begegneten sich zuletzt auf Augenhöhe und beide Teams konnten sich am vergangenen Spieltag nicht behaupten, die SG Michelsdorf/Cham II musste sich gegen die SG Waldmünchen/Geigant geschlagen geben, doch auch der FC Untertraubenbach kassierte gegen den FC Ränkam eine klare Niederlage.







Hinspiel: 3:0. Bei der SG Zandt/Vilzing II (4., 23) ist am Sonntag die SG Waldmünchen/Geigant (10., 15) auf Stippvisite. Im Hinspiel setzte sich Zandt/Vilzing II klar durch und konnte sich am vergangenen Wochenende einen Punkt gegen die 1. SG Regental einholen. Waldmünchen/Geigant holte sich derweil bei der SG Michelsdorf/Cham II klar die Maximalausbeute ein.







Hinspiel: 1:0. Der FC Chamerau (9., 16) empfängt zum ersten Rückrundenspiel die 1. SG Regental (12., 13). Im Hinspiel konnte sich der FC knapp durchsetzen, und ging mit einem Heimdreier am vergangenen Spieltag gegen die SG Schloßberg vom Platz. Die Regental-Kicker konnte sich am letzten Wochenende zumindest einen Punkt im 2:2-Remis gegen die SG Zandt/Vilzing II schnappen.





So., 19.10.2025, 16:00 Uhr SpVgg Eschlkam Eschlkam SG Schloßberg 09 Schloßberg 16:00



Hinspiel: 0:3. Bei der SpVgg Eschlkam (11., 13) ist am 14. Spieltag die SG Schloßberg (6., 20) zu Gast, die sich im Hinspiel klar die Maximalausbeute einholen konnten. Am vergangenen Wochenende waren für die SG Schloßberg allerdings keine Punkte beim FC Chamerau drin. Doch auch Eschklam musste sich zuletzt gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn eine Niederlage eingestehen.