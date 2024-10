David gegen Goliath für Schwarzenfeld – Verfolgerduell in Wernberg

Eine Pflichtaufgabe hat West-Primus Schwarzenfeld vor der Brust, wenn er am Sonntag beim Tabellenletzten Pertolzhofen/Niedermurach aufschlägt. Zugleich hoffen die Schwarz-Weißen, dass sich Tags zuvor die Verfolger Detag Wernberg und Nabburg gegenseitig Punkte abknöpfen. Zu einem weiteren Direktduell in der oberen Tabellenhälfte kommt es am Buchberg. Dort trifft der Überraschungs-Dritte Kemnath auf Stulln.