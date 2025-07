David gegen Goliath!? Ein Derby zum Auftakt - mit historischem Wert Der SC Eltersdorf und der FSV Stadeln bestreiten am Freitagabend das Eröffnungsspiel der Bayernliga Nord

Vorhang auf für die Saison 2025/2026 in der Bayernliga Nord. Und zum Auftakt der neuen Spielzeit haben sich die Spielplaner gleich mal eine besondere Partie gegönnt. Das Duell zwischen Fast-Regionalligist SC Eltersdorf und Aufsteiger FSV Stadeln ist nicht nur ein klassisches "David gegen Goliath". Beide Teams trennen zudem gerade einmal knapp 10 Kilometer. Und: Es ist das erste Bayernliga-Spiel in der Geschichte des FSV Stadeln...

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Die Mannschaft und auch ich freuen uns, dass es wieder losgeht. Wir hatten eine gute, wenn auch kurze Vorbereitung, die uns einiges abverlangt hat. Wir wollen – wie alle – gut in die neue Saison starten. Dass wir gleich im Eröffnungsspiel ran dürfen, steigert die Vorfreude noch einmal zusätzlich. Wir hoffen natürlich auf viele Zuschauer und eine tolle Kulisse mit guter Atmosphäre. Wir gehen als Favorit in die Begegnung – und das wollen wir auch von Beginn an zeigen. Der Gegner wird aber genauso viel Lust auf die neue Spielzeit haben wie wir - und alles investieren.“

Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Es wird wie vergangene Saison sein: Wir werden stets eine gute Stimmung innerhalb der Truppe haben - egal, was kommt, Sieg oder Niederlage. Natürlich freuen wir uns auf den Saisonstart: Das erste Mal Bayernliga für den Verein! Von außen wird gesagt: Der Underdog trifft auf den Topfavoriten. Dann nehmen wir das gerne so an! Man kann nun Phantasie haben, und sich Punkte ausmalen. Ich setze aber lieber auf den sportlichen Ehrgeiz. Wenn alle Jungs 100 Prozent geben, schauen wir mal, was der Gegner macht. Wir gehen in jede Partie, um Punkte zu holen."

Personal: Alle Mann sind bei der Bayernliga-Premiere dabei