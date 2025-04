David Gebbeken wird neuer Trainer beim TuS Lingen

Der TuS Lingen hat seinen neuen Trainer für die kommende Saison vorgestellt – und dabei ein bekanntes Gesicht präsentiert. David Gebbeken kehrt zum Verein zurück, diesmal allerdings in neuer Rolle: Als Cheftrainer der 1. Mannschaft tritt der langjährige Keeper seine erste Station an der Seitenlinie an.

Gebbeken, der bereits vor über 15 Jahren das Tor des TuS hütete und in seiner aktiven Karriere unter anderem für den VfB Lingen, den SV Meppen und die SG Bramsche auflief, bringt reichlich Erfahrung aus mehreren Hundert Spielen bis in die Oberliga mit. Zuletzt stand er 2023 noch einmal im Kasten des TuS und sorgte regelmäßig bei den TuS All-Stars beim Hallenturnier für Aufsehen.