David Dujmovic bleibt ein Gebenbacher

Geht in seine zweite Saison mit der DJK Gebenbach: David Dujmovic. – Foto: Izmire

Dujmovic war im vergangenen Sommer vom Landesligisten FSV Erlangen-Bruck zur DJK Gebenbach gewechselt und konnte sich in seiner ersten Saison in der Bayernliga direkt gut einbringen. Insgesamt stand der Kroate bislang 16 Mal für die Gebenbacher auf dem Platz – davon sieben Mal in der Startelf – und sammelte dabei wertvolle Erfahrung auf höherem Niveau.



Vereinsseitig zeigt man sich sehr zufrieden mit der Entwicklung des jungen Mittelfeldspielers. So lässt der sportliche Leiter Erdal Izmire folgendes verlauten: „David hat sich sehr gut entwickelt und ist ein äußerst spannendes Talent. Wir sind froh, dass David weiter ein Gebenbacher bleibt.“ Für Dujmovic und seine Mitspieler geht es am morgigen Samstag in der Bayernliga Nord mit einem Heimspiel gegen den TSV Kornburg weiter.