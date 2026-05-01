David düpiert Goliath: Schlusslicht Simbach feiert Überraschungssieg!

Die Vorzeichen am 28. Spieltag der Bezirksliga West hätten kaum klarer sein können: Hier das abgeschlagene Schlusslicht ASCK Simbach am Inn, das mit der harmlosesten Offensive der Liga und einer 0:4-Klatsche gegen den FC-DJK Simbach im Rücken an diesem Maifeiertag die Flucht nach vorne antrat – dort der Tabellendritte aus Kelheim, der satte 32 Punkte mehr auf dem Konto vorweisen konnte. Da der ASCK nur eines der letzten fünf Spiele gewinnen konnte und die Defensivreihen gegen die Offensivpower des ATSV Kelheim (bis dato 16 Saisonsiege) vor einer Mammutaufgabe standen, rechneten wohl jegliche Fußball-Experten mit einer deutlichen Angelegenheit. Doch schon das 2:2-Remis aus dem Hinspiel deutete an, dass den Innstädtern der Favorit aus Kelheim liegt – und dieses Mal setzte die Mannschaft von Spielertrainer Kevin Grobauer noch einen drauf.
Simbach schüttelte die fehlende Durchschlagskraft der Vorwochen komplett ab und überrumpelte den Favoriten früh: Felix Hornung (10.) und Alexander Fuchshuber (16.) sorgten mit ihren jeweils dritten Saisontreffern für eine furiose 2:0-Führung. Kelheim, das nach dem souveränen 3:1-Sieg gegen Sallach mit breiter Brust angereist war, schlug jedoch noch vor der Pause zurück: Salah Ettalii (36.) und Niklas Prinzhorn mit seinem Premierentor (45.) egalisierten den Spielstand.
Doch die Moral des Tabellenletzten war ungebrochen: Praktisch im Gegenzug markierte Sheriff Oseni in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 3:2. Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer eine leidenschaftliche Abwehrschlacht, in der Grobauer und Kelheims Daniel Merkl jeweils Gelb sahen, aber keine weiteren Treffer mehr fielen. Damit feiert Simbach den sechsten Saisonsieg, sendet ein kräftiges Lebenszeichen und gibt die Rote Laterne vorerst an Pfarrkirchen ab, während Kelheim im Aufstiegsrennen wertvolle Punkte liegen lässt - und die Minimalchance auf Relegationsplatz zwei nun wohl endgültig verstreichen lassen muss...
Das Spiel aus Sicht von Simbachs Spielertrainer Kevin Grobauer: "Ein sehr wichtiger Sieg, unterm Strich sogar verdient. Wir sind 2:0 in Führung gegangen, agieren dann zweimal unachtsam, obwohl Kelheim die beiden Anschlusstreffer gut herausgespielt hat - und machen postwendend das 3:2 vor dem Pausenpfiff. Ein extrem wichtiger Treffer zu diesem Zeitpunkt.
In Hälfte zwei haben wir so gut wie alles wegverteidigt, haben wenige Chancen des Gegners zugelassen - und hatten sogar selber noch zwei, drei gute Möglichkeiten, durch die wir den Deckel hätten draufmachen können, ja müssen. So war's bis zum Schluss eine Zitterpartie, die wir über die Runden gebracht haben. Was der Sieg am Ende wert war - schau ma mal, was die Konkurrenz macht!"
Das Spiel aus Sicht von Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Glückwunsch an Simbach zur kämpferischen Einstellung und insgesamt vier Punkten gegen uns. Ebenfalls Glückwunsch an Ergolding und Straubing, welche die beiden Aufstiegsplätze nun unter sich ausmachen können."