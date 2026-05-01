David düpiert Goliath: Schlusslicht Simbach feiert Überraschungssieg!

Hagelte es im vorausgegangenem Derby gegen den FC-DJK Simbach noch eine klare Niederlage, konnten die Kicker des ASCK Simbach am Inn nun einen - man mag fast schon sagen - Sensationserfolg gegen Kelheim erreichen. – Foto: Charly Becherer

Die Vorzeichen am 28. Spieltag der Bezirksliga West hätten kaum klarer sein können: Hier das abgeschlagene Schlusslicht ASCK Simbach am Inn, das mit der harmlosesten Offensive der Liga und einer 0:4-Klatsche gegen den FC-DJK Simbach im Rücken an diesem Maifeiertag die Flucht nach vorne antrat – dort der Tabellendritte aus Kelheim, der satte 32 Punkte mehr auf dem Konto vorweisen konnte. Da der ASCK nur eines der letzten fünf Spiele gewinnen konnte und die Defensivreihen gegen die Offensivpower des ATSV Kelheim (bis dato 16 Saisonsiege) vor einer Mammutaufgabe standen, rechneten wohl jegliche Fußball-Experten mit einer deutlichen Angelegenheit. Doch schon das 2:2-Remis aus dem Hinspiel deutete an, dass den Innstädtern der Favorit aus Kelheim liegt – und dieses Mal setzte die Mannschaft von Spielertrainer Kevin Grobauer noch einen drauf.

Simbach schüttelte die fehlende Durchschlagskraft der Vorwochen komplett ab und überrumpelte den Favoriten früh: Felix Hornung (10.) und Alexander Fuchshuber (16.) sorgten mit ihren jeweils dritten Saisontreffern für eine furiose 2:0-Führung. Kelheim, das nach dem souveränen 3:1-Sieg gegen Sallach mit breiter Brust angereist war, schlug jedoch noch vor der Pause zurück: Salah Ettalii (36.) und Niklas Prinzhorn mit seinem Premierentor (45.) egalisierten den Spielstand.

Doch die Moral des Tabellenletzten war ungebrochen: Praktisch im Gegenzug markierte Sheriff Oseni in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 3:2. Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer eine leidenschaftliche Abwehrschlacht, in der Grobauer und Kelheims Daniel Merkl jeweils Gelb sahen, aber keine weiteren Treffer mehr fielen. Damit feiert Simbach den sechsten Saisonsieg, sendet ein kräftiges Lebenszeichen und gibt die Rote Laterne vorerst an Pfarrkirchen ab, während Kelheim im Aufstiegsrennen wertvolle Punkte liegen lässt - und die Minimalchance auf Relegationsplatz zwei nun wohl endgültig verstreichen lassen muss...