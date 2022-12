David Dickmeiß hört auf !

Das schöne für uns als Verein ist,dass uns David als Geschäftsführer erhalten bleiben wird . David hat in Hockstein sein neues sportliches zu Hause gefunden und wird den Verein in dieser Funktion weiter unterstützen.

An der Stelle wollen wir uns für deinen Einsatz an der Seitenlinie, aber auch für alles andere was du uns und vor allem der Mannschaft gegeben hast bedanken . Erst als Co-Trainer und später dann als Cheftrainer hast du den Jungs einen tollen Übergang in den Senioren Fußball ermöglicht und hattest und hast auch außerhalb vom Platz immer ein offenes Ohr für deine Spieler .

Markus „Pirlo“ Kehren wird die Jungs am 3.1 bei der Hallenstadtmeisterschaft trainieren .

Danke David für alles was war und für alles was noch kommt ❤️🤍❤️