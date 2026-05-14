David Dantis schließt sich dem FC Denzlingen an

Der FC Denzlingen treibt seine Kaderplanung weiter voran und kann mit David Dantis den dritten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren. Der talentierte Flügelspieler wechselt vom Freiburger FC zum FC Denzlingen.

Mit David Dantis gewinnt der FCD einen jungen, extrem ehrgeizigen Spieler aus der Region, der in den vergangenen Jahren beim Freiburger FC seine fußballerische Ausbildung genossen hat.

Dann beim Bahlinger SC , FC Teningen und Freiburger FC auch Verbands- und Landesligaerfahrung sammeln konnte.

Der Verein sieht in ihm großes Potenzial und eine wertvolle Verstärkung für die Zukunft.

„David ist ein super Spieler mit vielen fußballerischen Fähigkeiten und einer starken Mentalität. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen kann und unserer Mannschaft neue Impulse geben wird“, so Julian Sutter