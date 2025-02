David Carl ist Keeper der Woche

Glanzparaden, gehaltene Elfmeter, weiße Westen: Viel zu oft stehen die Keeper im Schatten der Torjäger – doch das wird sich ab sofort ändern. FuPa und Catch & Keep präsentieren ab sofort wöchentlich den "Keeper der Woche" für FuPa in Württemberg.

👑 Die Top-3-Torhüter in Württemberg

Der 31-jährige Keeper hütet das Tor von den SF Lauffen in der Bezirksliga Franken. Am vergangenen Spieltag traf der Schlussmann mit seiner Mannschaft auf die SG Bad Wimpfen und blieb beim 3:0-Auswärtssieg ohne Gegentor. Durch diesen Sieg konnte sich Lauffen ein wenig von den Abstiegsplätzen absetzen. Carl steht bereits in der vierten Saison für Lauffen zwischen den Pfosten. Zur Saison 21/22 wechselte der Torhüter von den Sportfreunden Stuttgart zum Bezirksligisten.

🥈Sven Nowak vom TSG Waldenburg in der Kreisliga B6 Franken

🥉Alexander Rieger (35) vom SSV Klingenberg in der Kreisliga B3 Franken