David Braig: „Ein Teil von mir wird immer blau-weiß bleiben“

David, du bist seit Januar 2020 bei den Kickers – wie blickst du insgesamt auf deine Zeit beim Verein zurück?

Was waren für dich persönlich die schönsten oder wichtigsten Momente im Kickers-Trikot?

Es war eine unvergessliche Zeit für mich. Besonders in Erinnerung bleibt mir, wie wir gemeinsam den Weg aus der Ober- in die Regionalliga gegangen sind und wie wir den Verbandspokal gegen den SSV Ulm gewonnen haben. Auch Feiern mit der Mannschaft und den Fans wie in Reutlingen auf dem Zaun werde ich nie vergessen. Aber auch die kleinen Dinge bleiben: der ein oder andere Mannschaftsabend oder einfach die Zeit mit den Jungs in der Kabine.

Rückblickend muss ich natürlich an den Treffer im DFB-Pokal gegen Fürth denken. Aber auch die herben Niederlagen in Trier und Homburg haben mich geprägt. Neben dem Platz waren natürlich die Mannschaftstrips nach Saisonende zum Ballermann immer etwas Besonderes (lacht).

Du hast es schon gesagt: Der Aufstieg in die Regionalliga und auch der Pokalsieg gegen Fürth waren besondere Highlights – welchen Stellenwert haben diese Momente für dich?

Natürlich ist ein Tor im DFB-Pokal als Stürmer etwas ganz Besonderes, und davon werde ich sicher noch erzählen, wenn ich alt und grau bin (lacht). Das Schönste daran war aber, wie wir als Mannschaft gemeinsam mit den Fans diese Erfolge gefeiert haben. Und: Mit einem Pokalsieg oder einem Meistertitel fühlen sich legendäre Mannschaftstrips einfach noch besser an. Der Pokalsieg ist natürlich auch das Ziel für diese Saison. Das wäre ein schöner Abschluss für mich bei den Kickers.

Du hast viele Spiele und Tore für die Kickers gemacht – was bedeutet dir der Verein und die Zeit hier persönlich?

Die Blauen waren sechseinhalb Jahre lang mein Zuhause, deshalb wird ein Teil von mir immer blau-weiß bleiben. Darauf bin ich sehr stolz.

Was möchtest du den Kickers-Fans zum Abschied noch mit auf den Weg geben?

Wenn man das erste Mal zuhause aufläuft und den B-Block hört, ist das Gänsehaut pur. Die Fans hier sind leidenschaftlich – egal ob bei einem Sieg oder einer Niederlage. Dafür kann ich mich nur bedanken, für diese unfassbare Energie, die unsere Fans dem Team und mir jedes Mal aufs Neue gegeben haben. Behaltet das bitte bei. Auf die Blaue!

Wie geht es für dich jetzt persönlich weiter, was wünschst du dir für die Zukunft?

Ich wünsche mir, verletzungsfrei und gesund zu bleiben. Alles andere ergibt sich dann.