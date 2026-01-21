David Beineke: Frischzellenkur hat Hallenklassiker gutgetan

Lange hatte es den Anschein, als habe der Budenzauber im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss seine Anhängerschaft verloren. Denn nachdem die Corona-Jahre vorbei waren, sah es zunächst so aus, als hätten die Funktionäre nicht mehr so recht Lust auf die traditionsreiche Kreishallenmeisterschaft.
Denn die Absage des Turniers mit Verweis auf die Energiekrise als Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hörte sich mit Blick auf den Energieverbrauch eines Events dieser Größenordnung doch arg weit hergeholt an. Und im Jahr darauf brachten die Vereine im Rahmen einer Umfrage deutlich ihre Unlust auf eine Rückkehr des Kreishallenturniers zum Ausdruck.
Nur gut, dass der Fußballkreis mit seinem Vorsitzenden Dirk Gärtner an der Spitze das nicht als Auftrag verstanden hat, die Traditionsveranstaltung endgültig zu beerdigen. Stattdessen gab es die Idee, es mit einem neuen Veranstaltungskonzept zu versuchen, zudem machte der Verband sich erfolgreich auf den Weg, neue Partner zu finden. Dass das richtig war, war schon im vergangenen Jahr zu erahnen, als zwar die Halle am Torfstecherweg kurzfristig als Austragungsort wegfiel, aber gerade die Endrunde in der Neusser Hammfeldhalle zeigte, dass dem Hallenklassiker die Frischzellenkur gutgetan hat.