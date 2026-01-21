David Beineke: Frischzellenkur hat Hallenklassiker gutgetan

Nur gut, dass der Fußballkreis mit seinem Vorsitzenden Dirk Gärtner an der Spitze das nicht als Auftrag verstanden hat, die Traditionsveranstaltung endgültig zu beerdigen. Stattdessen gab es die Idee, es mit einem neuen Veranstaltungskonzept zu versuchen, zudem machte der Verband sich erfolgreich auf den Weg, neue Partner zu finden. Dass das richtig war, war schon im vergangenen Jahr zu erahnen, als zwar die Halle am Torfstecherweg kurzfristig als Austragungsort wegfiel, aber gerade die Endrunde in der Neusser Hammfeldhalle zeigte, dass dem Hallenklassiker die Frischzellenkur gutgetan hat.