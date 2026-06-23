David Bechtel küsst Reichartshausen wach Kreisklasse B Sinsheim +++ Der TSV und sein neuer Spielertrainer steigen höchst souverän auf +++ Feßenbecker und Schweter verabschieden sich grandios aus Siegelsbach +++ Dramatischer Abstiegskampf von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Reichartshausen (grün) hat eine äußerst souveräne Meisterschaft eingefahren. – Foto: Berthold Gebhard

Am Ende einer Saison gibt es viele Geschichten zu erzählen. Für die Kreisklasse B haben wir uns ein paar herausgepickt und schließen die Spielzeit 2025/26 ab.

Die nächsten Unbezwingbaren Was der TSV Ittlingen kann, das kann der TSV Reichartshausen schon lange. Ungeschlagen durch die Saison bedeutet eine extrem souveräne Meisterschaft mit 15 Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten SC Siegelsbach. Der Erfolg ist untrennbar mit dem Namen David Bechtel verbunden. Vor Rundenbeginn heuerte der mittlerweile 37-jährige Edeltechniker beim TSV an und zeigte sofort, welch großen spielerischen Vorteil das für den Absteiger bedeutete. Mit der Erfahrung von rund 400 Partien auf Landes-, Verbands- und beim FC-Astoria Walldorf sogar auf Oberliga-Niveau, hat Bechtel eine beeindruckende fußballerische Vita vorzuweisen. Die Zielsetzung Aufstieg gab er früh aus: "Ich habe direkt gesagt, dass es nur der direkte Wiederaufstieg sein kann, da ich es immer hilfreich finde, wenn man ein klares Ziel vor Augen hat."

Das folgende Ergebnis hätte eindeutiger nicht sein können. Reichartshausen lag in jeder denkbaren Statistik vorne. Heim-, Auswärts-, Vorrunden- und Auswärtsbilanz. Dazu die meisten Siege und Tore bei den wenigsten Niederlagen und Gegentoren. Mühlbach II Fairplay-Meister Einzig in der Fairnesstabelle belegte Reichartshausen nicht die Spitzenposition, Rang drei kann sich aber auch dort sehen lassen. In dieser Statistik ist der VfL Mühlbach II ganz vorne, dicht gefolgt vom FC Berwangen. Ganz ohne Platzverweis ist kein einziges Team ausgekommen, Mühlbach ist mit einer Gelb-Roten Karte aber ganz nahe dran gewesen.

Neidenstein zieht zurück Immerhin ist die Mühlbacher Kreisliga-Reserve um die Relegation herumgekommen. Eigentlich hätte jene gedroht, doch der Rückzug des SV Edelweiß Neidenstein nach dem letzten Spieltag hat alle schlechter platzierten Teams jeweils um einen Rang nach oben klettern lassen. Objektiv betrachtet erscheint dieser Rückzug richtig, da Neidenstein mit dem FC Eschelbronn eine Spielgemeinschaft zur neuen Saison eingeht. Die Erste tritt dann in der Kreisklasse A an und die neu zusammengewürfelte Zweite dürfte in der C-Liga besser aufgehoben sein als bei deutlich mehr ersten Mannschaften in der Kreisklasse B. Zweite Chance Der zweite große Nutznießer davon war der SV Rohrbach/S. II. Eigentlich wäre die Elf von Trainer und Vorstand Kim Feßenbecker direkt abgestiegen, da ihr in der Rückrunde beinahe gar nichts mehr gelingen wollte. So bekam der SVR die zweite Chance namens Relegation, die am 9. Juni im allerletzten Saisonspiel 2025/26 gegen den SV Adelshofen II ihren finalen Abschluss auf dem Sportgelände des TSV Ittlingen fand. Allerdings erwischte die Feßenbecker-Elf einen schwachen Tag und lag zur Pause bereits mit 0:4 im Hintertreffen. Nach 90 Minuten hieß es 2:4 und der SVR muss in die Kreisklasse C absteigen. Auf- und Abstieg in einem Für Björn Schweter und Kai Feßenbecker kam es zum "Horrorszenario". "Diese Situation wollten wir natürlich nicht", sagte Schweter vor dem Relegationsspiel um den Aufstieg gegen den TSV Dühren, der Drittletzter in der Kreisklasse A wurde. Das Besondere dabei: Schweter und Feßenbecker wechseln im Sommer von Siegelsbach nach Dühren. Die beiden Kumpels nahmen die Situation höchst seriös an, blendeten alles drumherum aus und coachten ihren SC zum Aufstieg. "Das war bei unserem Amtsantritt vor vier Jahren das ausgegebene Ziel", gab Schweter zu. Das Trainerduo lieferte und übernimmt in Dühren nun wieder einen B-Ligisten. Der Vorteil für den TSV: Sie bekommen zwei Trainer, die ganz genau wissen, was man benötigt, um aufzusteigen.

Großer Jubel beim SC Siegelsbach nach dem erreichten Aufstieg. – Foto: Berthold Gebhard

Ein Quartett folgt Angeführt vom FV Elsenz waren die vier Verfolger relativ nahe dran am SC Siegelsbach. Die Jungspunde von Trainer Michael Feiler werden 2026/27 zwangsläufig zum Favoritenkreis gehören, zumal sie mit dem spielenden Co-Trainer Muharrem Kara einen starken Kicker und Torjäger hinzubekommen. Eine der positiven Überraschungen ist die SpG Eichelberg/Landshausen. Im ersten Jahr der Spielgemeinschaft ist Rang vier ein sehr gutes Ergebnis, das Lust auf mehr macht. Der SV Fortuna Bargen konnte die vorangegangene Vizemeisterschaft nicht ganz bestätigen, Trainer Massimo Marrone hat die Mannschaft aber in der Spitzengruppe etabliert. Dahinter folgt der SV Gemmingen, dem die Konstanz für mehr gefehlt hat. Die Remiskönige teilten sich zu oft die Punkte mit der Konkurrenz, nämlich ganze sieben Mal. Die Torjäger Ganz knapp setzte sich Pascal Monteiro aus Reichartshausen gegen Jan Albig aus Ehrstädt durch. 29:28 lautete das Endergebnis der beiden besten Torschützen. Gemmingens Spielertrainer Kara komplettiert das „Treppchen“ mit 26 Treffern. Helmstadt klar die beste Zweite Siebter mit 49 Punkten und 15 Siegen gegenüber neun Niederlagen. Der TSV Helmstadt II hat eine sehr gute Saison für eine zweite Mannschaft hingelegt. Mit etwas Abstand folgt der VfB Epfenbach II, der hauptsächlich von seinem starken Saisonstart profitierte.

Helmstadts Zweite (blau-weiß) legte eine ganz starke Runde hin. – Foto: Roman Gebhardt