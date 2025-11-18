David Augustin: »Haben genug Qualität für den Klassenerhalt«

Junger Hoffnungsträger beim Bezirksliga-Rückkehrer FC Furth im Wald: David Augustin (links). – Foto: Josef Trummer

Mit positiven Gefühlen hat sich der FC Furth im Wald in die Winterpause verabschiedet. Dank eines 3:1-Auswärtssieges beim 1.FC Schlicht beendeten die Drachenstädter die Herbstrunde in der Bezirksliga Nord oberhalb des „ominösen Strichs“ – wenn auch hauchzart. Nichtsdestotrotz müssen die Mannen von Trainer Alois Stoiber im Frühjahr fleißig weiterpunkten, um der Relegation zu entgehen. Am Sonntag tat sich ein junger Spieler zum Matchwinner auf. David Augustin erzielte alle drei Tore des Aufsteigers.

„Nach dem Abpfiff war die Freude natürlich groß. Mit zusätzlichen drei Punkten in die Winterpause zu gehen, fühlt sich super an“, sagt Augustin im Gespräch mit FuPa. Aus Sicht des 22-jährigen Allrounders hätte man das Spiel in Schlicht zu Recht gewonnen: „Das Spiel war über weite Strecken spannend und umkämpft, aber ich finde, dass wir in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft waren und deshalb auch verdient gewonnen haben.“ Für ihn persönlich sei es natürlich schön gewesen, drei Treffer zu erzielen. „Jedes Tor ist auf seine Art besonders, vor allem wenn man damit die Führung für die Mannschaft übernimmt. Das gibt einem einfach ein richtig gutes Gefühl und pusht das ganze Team.“



Letzte Saison gelangen Augustin erstmals drei Tore in einem Spiel für Furths „Erste“. Nun folgte der erste Dreierpack in der Bezirksliga. Sieben Saisontore stehen auf dem Konto des Jungspunds. Damit führt er die interne Torschützenliste an. „Für den Rest der Saison habe ich mir vorgenommen, der Mannschaft bestmöglich zu helfen – ganz egal ob offensiv oder defensiv. Wenn dabei noch das ein oder andere Tor herausspringt, nehme ich das natürlich gerne mit“, steht für Augustin der Teamerfolg an erster Stelle.









Von seinem Trainer gibt es Lob für die bisherige Entwicklung: „David ist ein unglaublich fleißiger und ehrgeiziger Spieler, der immer alles für die Mannschaft aufs Feld bringt. Es macht riesigen Spaß, mit ihm zu arbeiten und seine Entwicklung zu beobachten. Trotz seiner guten Leistungen hat er noch immer Luft nach oben. An guten Tagen dürfte er aber – leider – schon heute Begehrlichkeiten bei manch höherklassigem Verein wecken“, so Alois Stoiber über seinen talentierten Schützling.



David Augustin ist ein Eigengewächs, spielte schon in der Jugend für die heimische JFG. Seit der Kreisliga-Saison 2023/24 zählt er zu den Stammkräften in Furth im Wald. In diesem Frühjahr glückte den Grenzstädtern als Meister der Kreisliga Ost die ersehnte Rückkehr in die Bezirksliga – nach drei Jahren Abstinenz. „Was den FC Furth für mich besonders macht, ist der Zusammenhalt im Verein. Egal ob auf dem Platz oder daneben – wir stehen alle füreinander ein. Für mich fühlt es sich an, als würde man nicht nur für einen Verein spielen, sondern für eine Art zweite Familie, die immer hinter einem steht. Außerdem stehen unsere Zuschauer immer hundert Prozent hinter uns, selbst wenn es mal nicht so läuft. Zudem gibt bei uns niemand ein Spiel verloren: Egal wie der Spielstand ist, wir kämpfen bis zur letzten Minute“, arbeitet Augustin das Besondere am FCF heraus.



Davon, dass die Mannschaft den Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord packen kann, ist der 22-Jährige überzeugt: „Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen können. Wenn wir eine gute Vorbereitung hinlegen und jeder voll mitzieht, dann bin ich überzeugt, dass wir spielerisch wie kämpferisch genug Qualität haben, um den Klassenerhalt zu packen.“ Jetzt können Augustin und seine Mitspieler aber erstmal die Beine hochlegen und frische Kräfte tanken.