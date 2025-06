David Arize kommt im zweiten Anlauf nach Beeck

David Arize hat zuletzt beim FC Riga II in Lettland gespielt, kam dort nach sieben Spielen bis Mitte Oktober aber zu keinem weiteren Einsatz mehr. Bis Sommer 2024 durchlief der 19-Jährige die Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach. In der U17- und U19-Bundesliga erzielte er in 45 Spielen 25 Tore.