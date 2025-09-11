Davenstedt will Wiedergutmachung gegen formstarken TSV Burgdorf

Am siebten Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover empfängt der TuS Davenstedt am Sonntag um 13 Uhr den TSV Burgdorf – und steht nach dem überraschenden Remis gegen das Schlusslicht aus Altwarmbüchen vor einem richtungsweisenden Heimspiel.

„Das letzte Spiel war für uns ein kleiner Ausrutscher“, sagte Trainer Fatih Yildizadoymaz im Vorfeld. Beim 1:1 beim bis dato punktlosen Aufsteiger hatte Davenstedt große Mühe, überhaupt einen Zähler mitzunehmen. Erst in der Schlussphase gelang Torjäger Tolgahan Davran der späte Ausgleich. „Jetzt wollen wir wieder an die guten Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und uns dafür belohnen“, so Yildizadoymaz, der für das Duell mit Burgdorf einen klaren Anspruch formuliert: Drei Punkte vor heimischer Kulisse.

Doch die Aufgabe wird alles andere als einfach. Der TSV Burgdorf reist mit viel Rückenwind an – zuletzt drehte die Mannschaft ein 0:2 gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren in einen 3:2-Heimsieg. Besonders Faisal Al Balushi ragte mit einem Doppelpack heraus. Mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen ist das Team in bestechender Form und rangiert mit 13 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz, drei Zähler vor Davenstedt.

Die Partie verspricht Spannung, denn beide Teams zählen zum erweiterten Kreis der Spitzengruppe. Davenstedt hat mit lediglich sechs Gegentoren weiterhin eine der stabilsten Defensiven der Liga, während Burgdorf in knappen Spielen zuletzt oft die Nerven behielt. „Uns ist bewusst, dass es eine schwierige Aufgabe wird – aber wir geben uns zu Hause nicht kampflos geschlagen“, kündigte Yildizadoymaz an.

Burgdorfs Trainer Halit Özden sieht es nicht anders. "Dieses Spiel wird auch wieder eine richtige Herausforderung für uns werden. Davenstedt ist eine spielstarke Mannschaft mit vielen guten Individualisten. Es wird für uns sicherlich nicht einfach werden. Wir werden versuchen, da anzuknüpfen, wo wir in den letzten Spielen aufgehört haben."

Ein Sieg würde Davenstedt wieder näher an die Top Drei heranführen. Gleichzeitig wäre es auch ein wichtiges Signal nach dem durchwachsenen Auftritt vom vergangenen Wochenende. „Wir sind überzeugt, dass wir ein Spiel auf Augenhöhe sehen werden“, so der Davenstedter Coach. Der Heimvorteil und die Reaktion auf das Altwarmbüchen-Spiel könnten dabei entscheidend werden.

Mit einem Erfolg gegen den direkten Konkurrenten würde Davenstedt zeigen, dass das Unentschieden beim Tabellenletzten tatsächlich nur ein einmaliger Ausrutscher war.