Davenstedt überrollt Garbsen

– Foto: Lorena Pietler

Der TuS Garbsen gerät beim TuS Davenstedt früh in Rückstand und findet nie richtig ins Spiel. Am Ende steht eine klare Auswärtsniederlage.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und setzten Garbsen früh unter Druck. Bereits in der sechsten Minute brachte Fabian Pietler Davenstedt in Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Henrik Menke auf 2:0, ehe Mika Roosin der 25. Minute den dritten Treffer nachlegte.

Der TuS Garbsen hat beim TuS Davenstedt deutlich mit 2:6 verloren und damit einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Die Partie war bereits zur Pause vorentschieden.

Garbsen fand in dieser Phase kaum Zugriff auf das Spiel, konnte aber zumindest zwischenzeitlich verkürzen. Luca Wiesberg traf in der 34. Minute zum 1:3 und sorgte kurzzeitig für Hoffnung. Diese hielt jedoch nicht lange an.

Noch vor der Pause baute Davenstedt die Führung weiter aus. Stanislaw Schkurin stellte in der 43. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Pietler mit seinem zweiten Treffer zum 5:1-Halbzeitstand nachlegte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie deutlich. Zwar gelang Garbsen durch Felix Beiser in der 78. Minute noch der zweite Treffer, doch die Gastgeber antworteten umgehend: Tolgahan Davran traf nur zwei Minuten später zum 6:2-Endstand.

Durch die Niederlage bleibt der TuS Garbsen mit 43 Punkten auf Rang sieben der Tabelle. Der TuS Davenstedt verbessert sich nach dem Heimsieg auf 30 Zähler und rückt näher an das Tabellenmittelfeld heran.

TuS Davenstedt – TuS Garbsen 6:2

TuS Davenstedt: Robin Ebinger, Dennis Lattmann, Lukas Arnold, Jasmin Sadikovic (76. Tim Kloss), Fabian Pietler (76. Philipp Iwan), Paul Lange (65. Darian Amin), Dominik Biber, Henrik Menke, Stanislaw Schkurin (68. Fatih Yildizadoymaz), Nic Giannini (58. Tolgahan Davran), Mika Roos - Trainer: Fatih Yildizadoymaz

TuS Garbsen: Yannick Hanuschke, Niklas Preuß, Luca Wiesberg, Bennet Busse (46. Emmanuel Opoku Boamah), Yunus Emre Kelleci (58. Felix Avila), Jan Rohde, Felix Beiser, Fjon Böttcher, Manuel-Jose Varela, Muhammed Akin Yalcinkaya (46. Holger Agyeman), Marcel Rack - Trainer: Daniel Thomaschewski

Schiedsrichter: Luke Mach

Tore: 1:0 Fabian Pietler (6.), 2:0 Henrik Menke (16.), 3:0 Mika Roos (25.), 3:1 Luca Wiesberg (34.), 4:1 Stanislaw Schkurin (43.), 5:1 Fabian Pietler (45.), 5:2 Felix Beiser (78.), 6:2 Tolgahan Davran (80.)